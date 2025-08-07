Los campamentos urbanos del Ayuntamiento de Burgos completan el 95 por ciento de su oferta

BURGOS 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 22 edición de los campamentos urbanos que organiza el Ayuntamiento de Burgos ha completado el 95 por ciento de las 300 plazas que ofrece la Gerencia de Servicios Sociales.

La presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, Mila del Campo, se ha mostrado "muy satisfecha" por la respuesta ante una iniciativa que también permite la conciliación.

Según la responsable del servicio, los progenitores "están encantados". Cada turno está compuesto por 30 niños y se llevan a cabo fundamentalmente "en Fuentes Blancas", y las plazas que quedan "sin cubrir son circunstanciales".

Este año, las actividades están relacionadas con el agua y con el cuidado de la naturaleza. "Es una buena oportunidad para que los niños, aprendan, convivan y tengan la oportunidad de aprender. Una de las acciones va a ser dormir fuera", ha añadido.

Por su parte el presidente de Aspanias, Jesús Cirujano, entidad que organiza las actividades ha detallado que éstas "son muy diversas" y cuentan con un equipo de "once trabajadores que están implicados".