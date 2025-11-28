La campaña de animación a la Lectura de los Bibliobuses de la Diputación de Segovia trabajará los oficios tradicionales

El diputado de Cultura, Chema Bravo, con las bibliotecarias Esmeralda Arribas (izda) y María Lesme. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 21ª Campaña de Animación a la Lectura de los Bibliobuses de la Diputación de Segovia desarrollarán, en esta edición, actividades para fomentar la lectura respecto a los oficios tradicionales de la provincia.

El diputado de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo, ha presentado la campaña con las responsables de los Bibliobuses, que ha organizado la temporada 202572026 bajo el lema 'El Bibliobús quiere que le cuentes los oficios de tus gentes'.

El proyecto tiene como objetivo mirar al pasado a través de los ojos y la memoria de los mayores. Bravo ha destacado como el programa de actividades es una continuación de los proyectos 'Dónde vas a lavar' y 'Lo aprendí de los abuelos', que ya han recorrido la provincia en varias temporadas y son "un ejemplo de intercambio generacional". Para el diputado, "es importante que los chavales conozcan los oficios que tenían sus bisabuelos, sus abuelos y los que aún tienen sus padres".

Como novedad de las actividades infantiles de este año figura el Taller de Cómic. La bibliotecaria Esmeralda Arribas ha explicado los detalles del nuevo taller, que recorrerá con un dinamizador "los 52 colegios que visitan los bibliobuses, para enseñar a los alumnos las nociones básicas para crear un cómic".

Tras este primer contacto, cada colegio estará invitado a "crear un cómic propio, con un oficio que elijan los alumnos, que puede ser tradicional, moderno o incluso oficios que aún no se han creado", ha explicado Arribas, que ha destacado la "sorprendente imaginación infantil" para desarrollar estos trabajos.

El diputado de Cultura, por su parte, ha citado oficios tradicionales de Segovia como "los carboneros, turdidores, vaqueros, faroleros o ballesteros", que se han perdido, en sus palabras, pero que es necesario que los más jóvenes "conozcan, para mantener la historia y su pasado".

DECENA DE ACTIVIDADES

La campaña incluirá más de una decena de actividades dirigidas a diferentes grupos de edad, con el Bibliobús como "espacio de encuentro para todas las edades, en los municipios que no disponen de biblioteca física". Así, los tres autobuses que forman la flota de bibliobuses de la Diputación se unen a las "más de 20 bibliotecas físicas de la provincia, cubriendo la necesidad de servicio cultural incluso para municipios donde sólo hay un usuario, a los que el bibliobús acude", ha remarcado Bravo.

A la novedad del Taller de Cómic se une, para los más pequeños, una nueva edición del concurso de marcapáginas, en el que los alumnos participantes podrán presentar un diseño que esté relacionado con el tema de la campaña, desde el 9 de marzo hasta el 30 de abril. Se valorará que los trabajos hagan referencia al Bibliobús y a su actividad bibliotecaria. Como en años previos, habrá cuatro categorías, desde los tres hasta los once años; los ganadores recibirán un lote de libros relacionados con el tema de la campaña y un libro electrónico.

Otra actividad que la bibliotecaria Esmeralda Arribas ha citado es la lectura encadenada colectiva que se desarrolla a través de una videoconferencia, que ya se ha hecho dos años consecutivos "y cada vez tiene más aceptación entre los colegios, lo que permite que los alumnos compartan una lectura y se conozcan entre ellos".

Respecto a las actividades para adultos, la campaña incluye el tradicional Club de Lectura, con seis sesiones a lo largo del año. Esmeralda Arribas ha recordado que se trata de un "club virtual a través de Google Meet, donde los participantes intercambian opiniones sobre obras literarias, coordinados por las bibliotecarias y con la posibilidad en ocasiones, de tener presentes a los autores del libro que se comenta en esa sesión".

Además, se ha programado la III Jornada de Clubes de Lectura que, el 21 y 22 de febrero reunirá a expertos y literatos para compartir sus experiencias en el Centro Sociocultural Lucía Bosé de Brieva.

Otra de las actividades se centra en la poesía, con un recital que coincidirá con el Día Internacional de la Mujer y el Día Mundial de la Poesía, el 12 de marzo de 2026 en el salón de Plenos de la Diputación, y abierto a los usuarios del Club de Lectura. Otro de los eventos consolidados es el Concurso de Microrrelatos, que en su quinta edición convocará a los interesados en participar hasta el 30 de abril de 2026.

Con el título 'El Bibliobús difunde' se ha organizado el calendario de charlas con temas de interés general, a lo largo del año, con citas especiales como el Día Internacional del Libro, el 23 de abril, donde habrá actividades para resaltar la figura de Cervantes y su obra.

Por último, Arribas ha mencionado el cartel de la campaña y a su autora, la artista segoviana Nerea Vicente, ilustradora y autora de varias obras infantiles, que en este cartel de la campaña de Animación a la Lectura de los Bibliobuses ha reflejado a diferentes animales de la fauna segoviana desarrollando algunos oficios tradicionales del entorno rural de la provincia, con el lema bien destacado de 'El Bibliobús quiere que le cuentes los oficios de tus gentes'.