La campaña de iluminación de navidad llega a 68 calles de Valladolid, 5 más que el año pasado

VALLADOLID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Campaña de Iluminación de Navidad de Valladolid llegará a 68 calles, 5 más que la Navidad anterior, en base a 2.774.995 puntos de luz, 409 arcos y 93 elementos luminosos, 14 árboles/estructuras 3D y 34 árboles naturales, repartidos por distintos puntos de la ciudad.

El horario en el que las luces iluminarán la ciudad será, del 23 de noviembre al 14 de diciembre, de 18.00 a 22.00 horas; del 15 de diciembre al 7 de enero de 2024, de 18.00 a 22.30 horas. Por otro lado, en la Plaza Mayor, Calles adyacentes (C/ Santiago, C/ Pasión, C/ Calixto Fdez. de la Torre y C/ Lencería) y Plaza Portugalete se iluminarán del 23 de noviembre al 14 de diciembre, de 18.00 a 00.00 horas y del 15 de diciembre al 7 de enero de 2024, 18.00 a 01.00 horas.

Asimismo, el espectáculo de luz y sonido decoración C/ Santiago hasta 'Caja Regalo' se realizará en tres pases diarios, a las 18.30, 19.30 y 20.45 horas. Además, el espectáculos de luz y sonido decoración Plaza de Portugalete también se va a realizar en tres pases diarios a las 19.00, 20.00 y 21.15 horas.