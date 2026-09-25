Una campaña lleva el reciclado a 24 municipios de CyL que tiene tasas del 73%, por encima de lo que marca la UE

Carmen Frías (i), Jesús Julio Carnero, María González Corral y Ángel Hervella. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Valladolid es el punto de partida de la campaña de recogida selectiva de residuos impulsada por la Junta y Ecoembes que llegará a 24 municipios de la Comunidad con el objetivo de "concienciar" a la sociedad de Castilla y León, autonomía que presentas tasas del 73 por ciento superiores a las marcadas por la Unión Europea, que establece un 65 por ciento.

La presentación ha contado con la participación del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y de la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, así como del director de Gestión Local y Autonómica de Ecoembes, Ángel Hervella, y la directora general de Infraestructuras, Carmen Frías.

La campaña cuenta con un presupuesto de 110.000 euros y contempla la distribución de 120.000 bolsas reutilizables de rafia para facilitar la separación doméstica. Cada participante podrá recibir un kit compuesto por dos bolsas, una amarilla, destinada a los envases de plástico, metal y brik, y otra azul, para el papel y cartón.

Además, la iniciativa dispondrá de puntos informativos, educadores ambientales, materiales didácticos y actividades específicas dirigidas a escolares, con el propósito de facilitar a los ciudadanos la separación de los residuos, incrementar la participación en los sistemas de recogida selectiva y mejorar el conocimiento sobre reciclaje.

Entre los objetivos figura también favorecer la correcta separación de los envases ligeros, el papel y el cartón y contribuir a la mejora de los datos de recogida selectiva y reciclaje, ha detallado Hervella.

En este sentido, ha celebrado los datos que presenta la Comunidad con más de 90.000 toneladas recicladas, con tasas del 73 por ciento, por encima del 65 por ciento que marca la Unión Europea. "Reitero mi agradecimiento a la consejera, al alcalde y a todas las administraciones que hacen posible que se cumplan estos objetivos, que son objetivos que además van subiendo cada año, con lo cual nos obligan a dar lo mejor de nosotros mismos", ha apuntado.

Por su parte, González Corral ha subrayado la posición "privilegiada" de la que parte la Comunidad en esa "concienciación social", y ha recordado que la Junta trabaja a través de un plan "integral" dotado con más de 60 millones de euros que tiene "dos patas fundamentales".

"La primera es la destinada a reforzar todos nuestros puntos limpios, con más de 27 millones tanto a lo que se refiere la instalación de nuevos puntos limpios, la modernización o también la digitalización. Y la otra parte es la que ayuda también a esta gestión de residuos es el incorporar contenedores marrones y contenedores de textiles en los distintos municipios. Estamos muy acostumbrados todos a usar ya estos contenedores azules y amarillos, pero tenemos que seguir trabajando en esa línea", ha añadido.

Actuaciones que buscan seguir "cumpliendo estos objetivos", ya no solo de reciclaje, sino también de la cantidad de basura que va a vertedero, "con un objetivo marcado de disminuirla hasta el diez por ciento en 2035".

Por último, Jesús Julio Carnero ha agradecido a la Junta y Ecoembes que Valladolid haya sido la ciudad elegida para dar comienzo a esta campaña, para señalar que todo este proceso tiene un "punto de arranque" en los domicilios, por lo que ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas para seguir "concienciando" al ciudadano.