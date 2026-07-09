La campaña 'No caminas sola' para proteger a las peregrinas implica a 47 municipios y 80 establecimientos de Zamora

Presentación de la campaña 'No caminas sola' en el mirador San Cipriano de Zamora. - SUB GEBNO EN ZAMORA.

ZAMORA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La campaña 'No caminas sola' para proteger a las peregrinas en el Camino de Santiago implica este año a 47 municipios y 80 establecimientos de Zamora, como así lo ha explicado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, durante la presentación de la iniciativa.

El proyecto activa una red de apoyo institucional para proteger a las peregrinas y prevenir las violencias machistas en las rutas jacobeas.

"El futuro del Camino de Santiago se escribe en femenino, pues cada vez son más las mujeres que lo emprenden, y superan el 50 por ciento de los peregrinos este año, una tendencia al alza", ha indicado Blanco, quien ha añadido que, según los últimos datos, aproximadamente 100.000 mujeres han completado hasta la fecha el recorrido, frente a 85.000 hombres.

En la provincia de Zamora, todos los peregrinos pueden elegir entre cinco rutas, un total de 520 kilómetros por los que transcurren la más reconocidas, la Vía de la Plata y la mozárabe-sanabresa, pero también el Camino Portugués, el Camino de Levante y el portugués de la Vía de la Plata.

En ese extenso recorrido, un total de 47 municipios y 80 establecimientos y servicios (40 alberques municipales y privados y 40 farmacias) participan en Zamora en la campaña informativa, diseñada por las Unidades de Violencia sobre la Mujer de las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno de las provincias por las que pasan las rutas jacobeas.

"Se trata de construir un escudo protector entre todos para garantizar la que las mujeres que recorran el Camino de Santiago lo puedan hacer con tranquilidad y seguridad", ha finalizado el subdelegado, que ha agradecido expresamente la colaboración fundamental de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del Colegio de Farmacéuticos, de las oficinas de turismo y de las distintas asociaciones de las rutas peregrinas, presentes en el Mirador de San Cipriano, donde ha tenido lugar la presentación.