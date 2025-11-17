La campaña de vialidad invernal contará con más de 4.000 profesionales y 26 paneles informativos alta montaña

VALLADOLID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha la campaña de vialidad invernal 2025-2026 con un operativo formado por más de 4.000 profesionales y la instalación de 26 paneles informativos inteligentes en zonas de alta montaña. El dispositivo, activo hasta el 30 de abril, tiene como objetivo "prevenir situaciones de riesgo" y "garantizar la seguridad ciudadana durante los meses de condiciones meteorológicas adversas".

Así lo han anunciado los consejeros de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, el de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Medrino, quienes han presentado esta campaña en la que se han incorporado "todas las medidas necesarias para afrontar las incidencias que puedan producirse".

El operativo cuenta con 474 profesionales de carreteras, 147 máquinas quitanieves y 131 infraestructuras de almacenamiento de fundentes distribuidas a lo largo de los más de 11.500 kilómetros de la red autonómica. A estos recursos se suman el helicóptero de Rescate y Salvamento, la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias, casi 3.000 voluntarios de Protección Civil y cerca de 800 agentes medioambientales.

Los nuevos paneles informativos, ubicados en enclaves estratégicos de alta montaña de las nueve provincias, ofrecerán información en tiempo real sobre el estado de las vías y podrán gestionarse a distancia desde los centros provinciales, con una inversión 346.000 euros, cofinanciados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En concreto, el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha subrayado que el dispositivo "combina la experiencia de los equipos de conservación con herramientas tecnológicas que permiten actuar antes, mejor y con más información". Según ha señalado, el objetivo es "mantener la movilidad en condiciones extremas y proteger la seguridad de los conductores, especialmente en las zonas rurales y de montaña".

Los paneles estarán ubicados en Puerto de la Hoya y Valdelavía (Ávila); Portillo de Busto y El Cabrio (Burgos); Piedrafita y Foncebadón (León); Piedrasluengas, Alto de la Varga y Puerto de las Portillas (Palencia); Puerto de la Hoya y Peña de Francia (Salamanca); Navafría y La Querera (Segovia); Oncala Carrasca y Corral del Chino (Soria) y Laguna de Peces (Zamora).

Estos sistemas se integrarán en la red de gestión del Centro de Mantenimiento Inteligente que coordina los avisos e incidencias y los partes meterológicos en tiempo real, un dispositivo que se apoya también en la plataforma de Territorio Rural Inteligente, donde se integrarán 18 sensores nuevos a los 127 que ya existen en toda la Comunidad para recopilar datos sobre temperatura del firme, humedad, viento o presencia de hielo.

Por su parte, como ha señalado Suárez-Quiñones, la campaña integra además el sistema de avisos Es-Alert, que permite el envío de mensajes de emergencia a los teléfonos móviles con el objetivo de avanzar en la "prevención" ante los riesgos invernales.

Dentro de estas labores de prevención destaca también los análisis que se realizan en coordinación con la Agencia de Protección Civil o con las previsiones d ela Atencia Estatal de Meteorología.

Además, como ha señalado el consejero, dentro de los elementos "claves" para el buen funcionamiento del Plan de Vialidad Invernal es la coordinación en tres niveles, la de todos los ámbitos afectados por riesgos invernales, la interna de los servicios de la Junta de Castilla y León, ya que se dispone de medios y recursos adecuados para actuar en todas las provincias, y la interadministrativa entre distintas entidades y empresas.

En el caso de que se produzca una situación de emergencia significativa, desde el Servicio de Protección Civil, se presta apoyo a través de los medios propios, como son el Grupo de Rescate y Salvamento (GRS), en el caso de incidencias en lugares inaccesibles por las condiciones, la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE) y los voluntarios de Protección Civil. El personal y los medios de Patrimonio Natural, como los casi 800 agentes medioambientales, también forman parte del operativo.