La campaña de vialidad invernal de la Diputación de Soria lleva 632.100 kilos de sal esparcidos por las carreteras

SORIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La campaña de vialidad invernal de la Diputación Provincial de Soria, que dio comienzo el pasado 20 de noviembre, lleva hasta la fecha 632.100 kilos de sal esparcidos por las carreteras de la provincia.

Esta temporada se han recorrido 23.228 kilómetros por las máquinas quitanieves, lo que ha supuesto un gasto de 10.231 litros de gasoil en un total de 122 salidas realizadas, según han informado desde la Institución Provincial.

La vicepresidenta de la Diputación y responsable del departamento de Vías y Obras, María José Jiménez, ha destacado que la campaña está activa y que el servicio de prevención y tratamiento trabaja en toda la amplia red. Una red compuesta por 297 carreteras, con una longitud de 1.889 kilómetros, donde toma parte todo el operativo.

En el mes de noviembre se realizaron 37 salidas, 52 en el mes de diciembre y, en lo que va del mes de enero, han sido 33 las salidas realizadas. Los días 21 de diciembre y 5 de enero son los que movilizaron un mayor número de quitanieves trabajando.

En el ecuador de la campaña de vialidad invernal, María José Jiménez, ha destacado que está siendo un invierno suave, aunque "con algunos episodios puntuales de nieve".

En este sentido, ha advertido de que en los últimos años es el mes de febrero el que presenta "una mayor precipitación de nieve, alargándose la campaña hasta bien entrado el mes de marzo".

En los dos últimos inviernos, se repartieron 346.000 kilos de sal a mitad de la campaña 2024/25 mientras que en la campaña 2023/24 se repartieron, hasta mediados de enero, un total de 737.500 kilos de sal.