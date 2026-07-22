El Campo Grande de Valladolid, escenario de un proyecto para monitorizar la salud del suelo y de los árboles del parque

El CEO DE IDForest explica el funcionamiento de uno de los sensores instalados en los árboles del Campo Grande al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid, Horse Powertrain y la empresa palentina IDForest han puesto en marcha en el Campo Grande de la capital vallisoletana un proyecto de ciencia e innovación para analizar, tratar y monitorizar la salud del suelo y de los árboles de este centenario parque y que también permitirá para conocer otros datos y especies que viven en él.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el CEO de IDForest, Jaime Olaizola, y la vicepresidenta de ESG de Horse Powertrain, Ana Sampelayo, han presentado este proyecto en el Campo Grande, donde la empresa de innovación forestal ha mostrado alguno de los sensores que se instalarán en el parque.

El proyecto aplicará "tecnologías de vanguardia digitales como la inteligencia artificial, gemelos digitales, cartografía, secuenciación genética, y los últimos avances en biotecnología y microbiología" en la gestión del Campo Grande.

Jaime Olaizola ha aseverado que no conoce un proyecto similar en otra ciudad de España, por lo que se puede asegurar que el Campo Grande "será el primer parque urbano de España en incorporar estas herramientas", con las que se podrá monitorizar y "comprender" el estado de salud y la biodiversidad del suelo y de los árboles de este espacio verde.

El presupuesto global del proyecto, que promueve el Ayuntamiento, asciende a 176.000 euros. Horse Powertrain aporta 109.000 euros como patrocinador, y la ejecución y diseño corre a cargo de IDForest que, además, aporta 67.000.

La iniciativa surge de esta alianza público-privada entre el Ayuntamiento a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, IdeVa, y el Área de Medio Ambiente, con el servicio de Parques y Jardines, y las empresas Horse Powertrain e IDForest con el

Olaizola ha explicado que durante los próximos meses el parque será "escenario vivo" de un modelo de gestión ambiental basado en el conocimiento profundo de los microorganismos que habitan en el suelo y sustentan la salud de todo el ecosistema.

En la primera fase se realizará un exhaustivo análisis biológico de los suelos para identificar las comunidades microbianas y evaluar el estado de salud del suelo, pues el CEO de IDForest ha comparado el suelo de los bosques con el "estómago" porque también tiene su propia "microbiota" de la que depende en buena parte la buena salud forestal.

Este trabajo inicial permitirá, con acciones regenerativas, fortalecer el suelo y la vegetación, retener mejor el agua y los nutrientes y aumentar la resiliencia del parque frente a fenómenos asociados al cambio climático, como las sequías prolongadas, las olas de calor o la aparición de nuevas plagas y enfermedades.

CONSULTA DE DATOS EN TIEMPO REAL EN LA WEB

Además, se creará un "gemelo digital" en una página web en la que se podrá comprobar en tiempo real datos sobre la población arbórea del Campo Grande como, por ejemplo, el flujo de savia, la temperatura del suelo o la temperatura ambiental, para compararla con la que haya fuera del parque y comprobar la diferencia que puede haber en días como este miércoles, en aviso amarillo por calor.

Ese apartado web que estará disponible próximamente según Olaizola se alojará en la web municipal y ha añadido que también se prevé incorporar imágenes de una webcam en la que observar la biodiversidad del parque y también un micrófono "inteligente" que identificará los sonidos de la fauna de pequeños mamíferos, aves e insectos de este pulmón verde de la ciudad.

OBSERVATORIO DE BIODIVERSIDAD URBANA

Como resultado final, el proyecto culminará, como ha apuntado Carnero, con la creación de un Observatorio de Biodiversidad Urbana, concebido como "un espacio permanente para el seguimiento, la divulgación y la transferencia de conocimiento en materia de sostenibilidad ambiental".

Como ha recordado el alcalde, el Campo Grande es "el corazón verde del centro de la ciudad", con más de once hectáreas, más de 150 años y se destaca que es "hogar de más de 90 especies de árboles y arbustos". Cuenta con una superficie de 113.379 metros cuadrados, con árboles singulares y elementos de valor "histórico".

'Campo Grande, motor verde de Valladolid', enmarcado en la iniciativa Valladolid Ciudad Misión 2030, tiene como objetivos "innovar, regenerar conectar y escalar", con idea de que este nuevo modelo de gestión pueda aplicarse en otros espacios verdes urbanos de Valladolid y de otras ciudades.

La participación de Horse Powertrain como entidad patrocinadora "refuerza su compromiso con Valladolid" y con el impulso de iniciativas que contribuyan a construir ciudades más sostenibles, saludables y resilientes.