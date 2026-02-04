El Campo Grande de Valladolid estará cerrado este jueves debido a la previsión de fuertes rachas de viento - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El céntrico Campo Grande de Valladolid estará cerrado al públicoe este jueves, día 5 de febrero, ante la previsión de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora (km/h).

Así lo ha trasladado el Ayuntamiento a través de un mensaje publicado en redes sociales, del que se hace eco Europa Press, en el que ha explicado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha declarado la alerta debido a la previsión de fuertes rachas de viento.

Asimismo, ha señalado que la reapertura se realizará cuando las condiciones meteorológicas lo permitan y ha agradecido la colaboración de los ciudadanos.