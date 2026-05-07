El Campo Grande de Valladolid permanecerá cerrado este jueves debido al aviso por tormentas y fuertes vientos

El Campo Grande permanecerá cerrado hoy, día 07 desde las 12:00, debido al aviso amarillo por lluvias acompañado de fuertes vientos - POLICÍA MUNICIPAL

VALLADOLID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Campo Grande de Valladolid permanecerá cerrado este jueves, día 7 desde, debido al aviso amarillo activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ante la previsión de tormentas y fuertes rachas de vientos.

Así lo ha trasladado la Policía Municipal de la capital vallisoletana a través de un mensaje en la red social 'X', del que se hace eco Europa Press, en el que ha detallado que por seguridad el acceso quedará restringido hasta nuevo aviso.

Cabe recordar que la Meseta de Valladolid los avisos se refieren a tormentas dispersas, más probables en el este de la zona que también pueden ir con granizo y rachas fuertes o muy fuertes de viento.