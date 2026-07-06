El Campus Científico de Verano de la ULE reúne esta semana a 60 estudiantes de ESO y Bachillerato

Archivo - El Campus Científico de Verano de la ULE reúne hasta el día 10 de jullio a 60 estudiantes de ESO y Bachillerato. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha abierto este lunes una ventana a la ciencia para los futuros investigadores en el marco de una nueva edición del Campus Científico de Verano, que reúne hasta el viernes día 10 de julio a 60 estudiantes de ESO y Bachillerato.

Organizado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) y la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa (Fgulem), el campus acerca a los jóvenes al trabajo que se desarrolla en los laboratorios, facultades y centros de investigación de la ULE y les ofrece una experiencia práctica para descubrir cómo se genera el conocimiento científico y cómo la investigación contribuye a dar respuesta a los retos de la sociedad.

Durante cinco jornadas los participantes recorrerán diez facultades, escuelas e institutos del Campus de Vegazana, donde formarán parte en 28 talleres relacionados con diversos ámbitos como las humanidades, la veterinaria, la biología, la actividad física y el deporte, el derecho, la educación o las distintas ramas de la ingeniería.

Lejos del formato tradicional de una clase, las actividades están diseñadas para que los estudiantes experimenten, observen y participen activamente en el trabajo científico, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Los alumnos participarán en experiencias como analizar restos arqueológicos para reconstruir el pasado, descubrir cómo funcionan nuestros sentidos, conocer el cerebro desde la neurociencia, programar robots, explorar aplicaciones de la Inteligencia Artificial o acercarse a la ingeniería agraria.

Más allá de los talleres, el Campus Científico de Verano pretende despertar vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes y acercarles la realidad de la investigación universitaria. Así, el Campus Científico es una oportunidad para convivir con profesorado e investigadores de la ULE y descubrir, desde dentro, cómo la ciencia, la innovación y la transferencia de conocimiento forman parte del día a día de la Institución académica.