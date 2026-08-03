Los Campus de la Fundación Real Madrid regresan Palencia con las nuevas sedes de Velilla del Río Carrión y Astudillo

PALENCIA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las localidades palentinas de Velilla del Río Carrión y Astudillo acogerán durante el mes de agosto dos nuevas ediciones de los Campus de la Fundación Real Madrid, en la que 200 jóvenes aficionados al fútbol de la provincia disfrutarán de una semana de "deporte y convivencia".

Tal y como ha destacado la Diputación de Palencia a través de un comunicado, el programa se organiza con la colaboración de la institución provincial y los ayuntamientos de ambas localidades.

La primera de las citas tendrá lugar del 3 al 7 de agosto en Velilla del Río Carrión, mientras que el segundo campus se celebrará del 17 al 21 de agosto en Astudillo. Cada uno de ellos reunirá un centenar de niños y jóvenes que compartirán una experiencia en torno al fútbol en la que se combinan "deporte, educación y valores", han señalado.

Durante cinco jornadas, en horario de mañana, los participantes disfrutarán de un completo programa de actividades diseñado por la Fundación Real Madrid, en el que los entrenamientos deportivos se combinan con propuestas educativas orientadas a la transmisión de valores.

A través de esta metodología, los jóvenes desarrollarán sus habilidades futbolísticas mientras refuerzan aspectos tan importantes como el respeto, el compañerismo, la solidaridad, la responsabilidad, la superación personal y el trabajo en equipo, pilares fundamentales de la filosofía de la Fundación, tal y como han explicado sus promotores.

Además de las sesiones de entrenamiento, estos campus favorecen la convivencia entre participantes de diferentes edades y procedencias, creando un entorno de aprendizaje, diversión y crecimiento personal en el que el deporte se convierte en una herramienta educativa de primer nivel.

Uno de los momentos más esperados de esta experiencia llegará el miércoles de cada campus, con la excursión a Madrid. Este viaje, que se lleva a cabo con la colaboración de la Diputación de Palencia a través de su Servicio de Deportes, dará la oportunidad a los niños participantes de conocer la Ciudad Deportiva de Valdebebas, realizar un entrenamiento en estas instalaciones y completar la jornada con una visita al estadio Santiago Bernabéu.