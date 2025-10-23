El Campus de Ponferrada acoge el día 28 un encuentro para impulsar la innovación vitivinícola y frutícola

Archivo - Campus de Ponferrada de la ULE, que acogerá el Encuentro Oferta-Demanda DIGIS3. - ULE - Archivo

PONFERRADA (LEÓN), 23 (EUROPA PRESS)

La Universidad de León (ULE) y el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL) desarrollarán el próximo día 28 el Encuentro Oferta-Demanda DIGIS3 en el Campus de Ponferrada entre las 10.30 y las 13.30 horas, donde los ámbitos empresarial y tecnológico se conectarán para impulsar la innovación en los sectores vitivinícola y frutícola de la provincia leonesa.

El evento se presenta como un espacio de innovación, sostenibilidad y colaboración para comprender cómo la digitalización está ayudando a optimizar cultivos, reducir la huella de carbono y mejorar la gestión vitivinícola y frutícola, a través de casos reales y soluciones tecnológicas.

Los asistentes podrán descubrir herramientas digitales que permiten digitalizar procesos productivos, mejorar la eficiencia energética y aumentar la sostenibilidad ambiental, además de establecer contactos con proveedores tecnológicos y otros agentes del ecosistema agroalimentario.

El programa del encuentro incluye un panel de tendencias centrado en la vitivinicultura y la fruticultura, en el que se abordarán los principales avances, retos y oportunidades que ofrece la digitalización, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Este espacio permitirá conocer cómo las nuevas tecnologías están revolucionando la gestión de cultivos, aportando herramientas para la toma de decisiones basada en datos, la optimización del uso del agua y la mejora de la trazabilidad en toda la cadena de valor.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

La jornada contará además con la presentación de soluciones tecnológicas a cargo de empresas y entidades que ya están aplicando la innovación en el terreno.

Participarán el grupo de investigación de la ULE especializado en geomática orientada a la gestión de recursos naturales Geoinca, que mostrará un caso de éxito junto a la Bodega Descendientes de J. Palacios y la empresa Invicsa Airtech, especializada en monitorización aérea con drones para agricultura de precisión.

Igualmente, estarán presentes las compañías Isagri, con software de gestión agrícola y ganadera; Servima, dedicada a la eficiencia energética y la sostenibilidad; Viticampo, enfocada en la automatización de servicios vitivinícolas y hortofrutícolas y, por último, María Sevilla Asesoría Enológica, que presentará el uso de sensores para el control de procesos y calidad.

NETWORKING Y REUNIONES

La jornada se completará con un espacio de networking y reuniones bilaterales en el que las empresas podrán establecer contacto directo con proveedores tecnológicos y centros de innovación para explorar oportunidades de colaboración.

La inscripción al evento es gratuita y contará con la participación de Amaya Manso González, técnica de DIGIS3 en ICECYL, entidad que actúa como socia y promotora del encuentro oferta-demanda. Por parte de la ULE asistirán la vicerrectora del Campus de Ponferrada, Pilar Marqués; el director de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal, Luis Herráez y la coinvestigadora de DIGIS3 en la ULE Flor Álvarez Taboada. Además, participará Pablo Linares, director técnico de los Consejos Reguladores de las marcas de calidad de El Bierzo.