El Canal de Alcaldes de la CHD recibe casi 500 consultas en 2025, la mayoría sobre competencias y tramitación

VALLADOLID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Canal de Alcaldes de la Confederación Hidrográfica del Duero ha recibido cerca de 500 consultas durante el año 2025. Esta herramienta se enmarca dentro de la apuesta del Organismo por la transparencia y la participación ciudadana, con el objetivo de facilitar la interacción directa y dinámica con los ayuntamientos para resolver sus dudas, sugerencias o solicitudes de una manera ágil y eficaz.

Se trata de un mecanismo al que se suma también el Canal de OPAS, destinado a las organizaciones profesionales agrarias, y que durante el último año ha registrado una decena de consultas.

En cuanto a los motivos de consulta, la mayor parte de las peticiones de los ayuntamientos se ha centrado en las competencias de las administraciones, así como en el estado de los expedientes administrativos.

Por provincias, Palencia y León han encabezado las consultas de los ayuntamientos, con un 14,8% y un 14,05%, respectivamente. Burgos ha supuesto el 13,2% de las peticiones; Valladolid, el 12,7%; Salamanca, el 12,4%; Zamora, el 11,9%; Segovia, el 10,3%; Ávila, el 7,8%; y Soria, el 1,35%.

El acceso a los canales de Alcaldes y OPAS se realiza a través de la página web de la Confederación Hidrográfica del Duero, donde los interesados pueden rellenar un formulario que obtiene una primera respuesta en el plazo máximo de 72 horas. Es una manera de consolidar y fomentar la relación directa tanto de los ayuntamientos como de las organizaciones agrarias y sus representados de una manera casi inmediata.

Otra de las herramientas que la CHD pone a disposición de la ciudadanía es el Buzón del Ciudadano, que sirve para realizar aquellas consultas o solicitudes de información de carácter general que no requieran de identificación de la persona solicitante. Durante 2025 el Organismo atendió 850 consultas a través de este Buzón.