Canales asegura que el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Valladolid va "en plazo" y podrá concluirse en 2029

VALLADOLID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha señalado este martes que el proyecto de construcción de la Ciudad de la Justicia avanza "en plazo" con respecto a los compromisos que ha señalado el ministro Félix Bolaños y espera que en 2029 se podrá "disfrutar" de este edificio que unificará buena parte de las sedes judiciales.

En declaraciones a los medios de comunicación, Canales ha explicado que se ha publicado una propuesta de adjudicación "provisional" del contrato de obra y ahora queda "un tiempo" para la adjudicación definitiva y "hay que firmar una serie de avales", por lo que ve "difícil" que las obras comiencen antes de que finalice el verano.

En cualquier caso las obras "comenzarán en breve" con "un compromiso muy fuerte con la Ciudad de la Justicia" y considera que "va en plazo" con los compromisos que anunció el ministro Bolaños.

"Esperamos que en 2029 podamos disfrutar en Valladolid de este nuevo edificio del que recuerdo que también llevamos hablando décadas de este proyecto y con este gobierno se pone en marcha", ha concluido.