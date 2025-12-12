Canales muestra sorpresa y consternación por las acusaciones a Izquierdo, que "para nada tiene un perfil de acosador"

Archivo - El subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha expresado la sorpresa y "consternación" del entorno del exsenador Javier Izquierdo ante las acusaciones por presunto acoso sexual, una persona que "para nada tiene un perfil de acosador".

Canales, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, ha señalado que hay "rumores" sobre el acoso sexual pero, hasta donde sabe, "no hay ninguna confirmación, ni consta" denuncia contra él.

El subdelegado del Gobierno, que ha asistido a la presentación una nueva validadora instalada en autobuses de Valladolid financiada con Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, ha explicado que conoce a Javier Izquierdo desde hace más de 25 años y "nunca jamás en la vida" ha oído un comentario sexista y machista "ni nada que se le parezca al paso de ninguna mujer".

En esta línea, ha afirmado que le sorprende "mucho" todo lo que está saliendo y "todo el entorno está bastante consternado porque es una persona que para nada tiene un perfil de acosador como se está mencionando".

Además, ha incidido en que ha sido delegado del Gobierno en Castilla y León y ha explicado que hay "muchos compañeros" en la Delegación y en la Subdelegación que han trabajado con él. "Nunca jamás he escuchado ningún tipo de comentario que hable de ningún tipo de actitud machista por parte de Javier Izquierdo", ha añadido.

Por eso, ha insistido en que están todos "muy sorprendidos" y ha apuntado que anoche llamó a Izquierdo pero no le cogió el teléfono, le ha puesto un mensaje y no le ha contestado.

PERSONA "DE GRAN CAPACIDAD"

Al margen de las acusaciones, Jacinto Canales, se ha referido al mensaje en redes sociales en el que Izquierdo deja su cargo en la Ejecutiva Federal y renuncia a su acta de senador por Valladolid "para afrontar otras tareas profesionales y personales seguro de que habrá quien lo haga mejor".

A este respecto, el subdelegado del Gobierno ha asegurado que "es un día triste" porque en el PSOE pierden "un compañero de una gran capacidad, de una gran honestidad, seriedad y que ha dado mucho al Partido Socialista", algo que es importante "no solo para Valladolid, sino para el conjunto de España".

"Una persona comprometida, una persona seria, honesta, honrada, que ha decidido en este momento dar un giro a su vida y dedicarse a su familia y a su profesión", ha añadido Canales antes de contestar a las preguntas sobre las acusaciones de acoso.

Además, ha recordado que es arquitecto y funcionario de la Junta de Castilla y León y, por lo que ha leído en su perfil, manifiesta que se vuelve a su función profesional y a dedicar más tiempo a su familia.