Candeleda (Ávila), cuarta temperatura más alta con 28,3°C, y San Pedro Manrique (Soria) tercera más baja con 4,8º

VALLADOLID 25 May. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica de Candeleda, en la provincia de Ávila, ha registrado la cuarta temperatura más alta del país en la mañana de este lunes, 25 de mayo, y ha alcanzado en concreto los 28,3 grados, según datos difundidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y consultados por Europa Press.

Se da la circunstancia de que la estación meteorológica de San Pedro Manrique, en la provincia de Soria, ha registrado la tercera temperatura más baja del país con 4,8 grados.

Según los datos aportados por la Aemet las temperaturas más elevadas de esta noche se han registrado en el aeropuerto de San Sebastián y en Irún, con 29,7 y 29,2 grados en cada caso, seguidas del aeropuerto de Santander con 28,7 grados, con Candeleda en cuarto lugar de un ranking de diez en el que no hay más localidades de Castilla y León.

En cuanto a las mínimas, la temperatura más baja se ha registrado en Salvacañete (Cuenca), con 3,2 grados, seguida de Cedrillas (Teruel), con 4,5, y San Pedro Manrique, en tercer lugar de un ranking de diez en el que de nuevo no hay más localidades de Castilla y León.