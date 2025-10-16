El Cañón del Río Lobos (Soria) celebrará sus 40 años con un actividades que inciden en su riqueza natural y cultural

La Casa del Parque rinde homenaje a José Manuel Meneses, trabajador durante más de 37 años - DELEGACIÓN DE LA JUNTA EN SORIA

SORIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cañón del río Lobos, entre Soria y Burgos, celebra sus 40 años como declaración de Parque Natural con un programa de actividades que inciden en su "riqueza natural, geológica, cultural e histórica".

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha presentado este jueves los actos que se desarrollarán en los próximos meses, tras haber presidido la reunión del Patronato del espacio natural donde se han abordado las cuestiones habituales de estos encuentros.

Además, se ha presentado a los alcaldes de los municipios implicados la programación de actividades, el cartel e imagen oficial de este aniversario y el eslogan conmemorativo, '40 aniversario creando parque, construyendo futuro', con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y poner en valor las fortalezas de este territorio.

El Parque Natural del Cañón del Río Lobos, con una extensión superficial de 10.176 hectáreas, fue el primero de los parques declarados por la Junta de Castilla y León, al comienzo de la andadura autonómica, en octubre de 1985 (Decreto 115/1985, de 10 de octubre).

ENTREGA DE MATERIAL

El primero de los actos conmemorativos ha tenido lugar este jueves en la Casa del Parque del Cañón, ubicada en la localidad soriana de Ucero, y ha consistido en la entrega al Parque, por parte del máximo representante de Red Eléctrica en Castilla y León, Roberto Arranz, de diferentes materiales, tanto para la movilidad sostenible como para la observación de la fauna del Espacio.

Gracias al acuerdo de donación suscrito entre Red Eléctrica de España, S. A.U., y la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, el Parque Natural del Cañón del Río Lobos contará con dos bicicletas eléctricas, dos motos eléctricas, otros accesorios diversos y dos telescopios con plataformas elevadoras, por un valor estimado superior a los 30.000 euros.

El material de movilidad será destinado para su utilización en labores de mantenimiento, conservación y disfrute por parte de los visitantes del Parque Natural. Este equipamiento cuenta con cascos y demás material de protección del usuario.

Los dos potentes telescopios que han sido entregados se instalarán a lo largo del curso del río para observar la avifauna y disfrutar del paisaje y de sus numerosas especies de flora y fauna.

ACTIVIDADES 40 ANIVERSARIO

De Gregorio ha avanzado cuál será el programa que se desarrollará con motivo del citado aniversario y que irá concretándose en próximas fechas. Así, habrá una mesa redonda con la intervención de personas relacionadas con el Parque Natural desde sus inicios (director conservador, agentes de medio ambiente, trabajadores, alcaldes, naturalistas, habitantes del parque).

Se realizará una exposición retrospectiva y conmemorativa, así como una muestra de informaciones aparecidas en medios de comunicación sobre los momentos previos e inmediatamente posteriores a la declaración del Parque Natural.

Asimismo, se celebrarán jornadas de puertas abiertas, guiadas y gratuitas al Parque Natural y a la casa del parque, con la participación de los monitores y de los agentes de Medio Ambiente. También habrá talleres con los alumnos de los centros educativos del entorno.

Están previstas jornadas geológicas, espeleológicas, de educación ambiental y comunicación, de conservación, sobre uso público y turismo y, entre otras propuestas, está previsto realizar un homenaje al personal que ha trabajado en el Parque Natural a lo lardo de estos años.

RECONOCIMIENTO

En el marco de la celebración del 40 aniversario de la declaración del espacio, se ha hecho entrega de una placa conmemorativa a José Manuel Meneses Canalejo, en reconocimiento a su destacada labor como director-conservador del Parque Natural del Cañón del río Lobos durante más de 37 años.

Este homenaje "pretende agradecer a José Manuel Meneses su compromiso, dedicación y contribución a la conservación y gestión de uno de los espacios naturales más emblemáticos de Castilla y León", ha manifestado la delegada territorial.

De Gregorio ha recordado que "el Cañón tiene la Q de calidad turística española, que es un sello con en el que se aprovechan y potencian los recursos propios, se les da un nivel de prestigio, y todo ello es posible gracias a la implicación de todo el personal que se involucra claramente en el objetivo de lograr y mantener esta distinción".