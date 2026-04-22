El cantautor zamorano Rogelio Cabado, autor del himno oficial de la Asamblea Eclesial de la Iglesia en Castilla

VALLADOLID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Iglesia en Castilla presenta el himno oficial de su Asamblea eclesial, compuesto por el cantautor zamorano Rogelio Cabado 'Renovados para la misión', título del himno y lema de la Asamblea, sonará a lo largo de los tres días del encuentro que se celebrará en Ávila del 30 de abril al 2 de mayo Todo lo recaudado con sus reproducciones se destinará íntegramente a Cáritas Autonómica

Iglesia en Castilla ha presentado este miércoles el himno oficial de su Asamblea eclesial, que se celebrará en Ávila del 30 de abril al 2 de mayo bajo el lema 'Renovados para la misión'. La composición, que lleva el mismo nombre que el propio lema de la Asamblea, es obra del cantautor zamorano Rogelio Cabado, y sonará en múltiples momentos a lo largo de los tres días del encuentro, como hilo conductor musical de este histórico acontecimiento eclesial.

Desde esta mañana, ya está operativo en plataformas como Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=gdxTsqMy8sg. El himno recoge en clave musical la síntesis espiritual de la Asamblea: la confianza en Cristo como guía del camino, la acción del Espíritu Santo que inspirará el trabajo de los más de 300 delegados de nueve diócesis castellanas, y la esperanza de un pueblo que camina sin miedo, renovado por la luz del Evangelio y llamado a evangelizar en el aquí y el ahora de nuestra tierra, con sus luces y sus sombras y los grandes retos a los que ha de enfrentarse: la creciente secularización y la despoblación, que condicionan de forma lógica los esfuerzos evangelizadores.

Con su presencia repetida durante los días del encuentro, el himno aspira a que todos los participantes -y quienes lo sigan desde fuera- se sientan parte de este momento de gracia para la Iglesia en Castilla.

DERECHOS A FAVOR DE CÁRITAS

Rogelio Cabado ha cedido todos los derechos del himno a Iglesia en Castilla, de manera que los ingresos generados por sus reproducciones y descargas se destinarán íntegramente a Cáritas Autonómica de Castilla y León.

Rogelio Cabado es una figura singular en el panorama de la música cristiana en España. Natural de Zamora, lleva publicados más de 25 discos y acumula una amplísima trayectoria de colaboraciones en el campo de la música para la fe y la educación en valores.

Su primer disco vio la luz en 1995 y desde entonces no ha dejado de crear, con un estilo que abarca géneros tan diversos como la música pop rock, litúrgica, baladas, coral, salsa, hip hop, reguetón o chill out. Todos sus trabajos tienen un denominador común: el uso de la música como herramienta de formación, especialmente entre los más jóvenes.

Entre sus trabajos más destacados figura su labor como coordinador musical del V Centenario de Santa Teresa de Jesús y del I Centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón. Su última creación, que está actualmente viajando por varias diócesis españolas, es el musical 'Más allá', una obra sobre la sensibilidad vocacional.

Padre de familia numerosa, educador, profesor y técnico especialista en electrónica e informática, Cabado ha extendido su creatividad también a otras disciplinas: ha diseñado varias vidrieras en hormigón para capillas de las diócesis de Zamora, Cáceres y Madrid. Además de poeta y compositor, ha impartido cursos de formación para Escuelas Católicas de Castilla y León. Cientos de conciertos y actuaciones diversas desde el campo de la música, animan su inquietud evangelizadora. Ha coordinado a lo largo de años, los cursos de Música y Evangelización en Valladolid, Cáceres, Vigo, entre otros.

El propio Rogelio Cabado ha explicado cómo vivió el proceso de composición: "Ha sido para mí un gozo y una satisfacción haber podido componer este himno para la Asamblea de Iglesia en Castilla. La sensación, en el momento en que recibí el encargo, fue la de quien tiene que contemplar en líneas generales la construcción de una catedral: de alguna manera tienes que verlo todo en su conjunto, y eso es lo que te ayuda a atender después los matices y el conjunto de la obra".

Cabado se inspiró en los textos y documentos preparatorios de la Asamblea, así como en la rueda de prensa de presentación protagonizada por el arzobispo de Valladolid, monseñor Luis Argüello, y por los representantes de las diócesis participantes. "Me parecen textos muy iluminadores y muy motivadores", ha señalado. "Quería que fuese un himno renovado, vivo, nuevo, con un estilo abierto y dinámico, propio de personas renovadas e inquietas a la luz del Espíritu Santo".

El cantautor ha reconocido que, aunque la inspiración fluyó con naturalidad, la fase de composición y grabación resultó exigente: "Ha habido que coordinar en muy poco tiempo a un equipo formidable de músicos, vocalistas y técnicos que han hecho una labor realmente preciosa".

Y ha concluido con un deseo que resume bien el espíritu del himno: "Ojalá que se cante mucho, se disfrute, pero sobre todo que llegue a la gente, y especialmente a los jóvenes, que están hambrientos del mensaje de Jesús de Nazaret".

Iglesia en Castilla agrupa a las archidiócesis de Burgos y Valladolid y a las diócesis de Ávila, Ciudad Rodrigo, Osma-Soria, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora. En conjunto, desarrollan su actividad pastoral, celebrativa, caritativa y asistencial en un territorio donde residen cerca de dos millones de personas, a través de más de 3.700 parroquias, 121 monasterios y más de 400 centros diocesanos.