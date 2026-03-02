La capital Palencia suma cuatro años sin víctimas mortales de tráfico y ampliará hasta 124 agentes la Policía Local

Miriam Andrés, David Carretero y Antonio Casas, durante la celebración. - AYTO . PALENCIA

PALENCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palencia ha celebrado su festividad con un acto en el que el cuerpo ha presentado el balance del año en el que destaca que sea el cuarto consecutivo sin registrase víctimas mortales por accidentes de tráfico, a pesar de que ha aumentado la siniestralidad vial, además de que se ha puesto sobre la mesa la ampliación de la plantilla hasta los 124 agentes.

Tanto el jefe de la Policía Local, David Carretero, como el concejal de Seguridad Ciudadana, Toño Casas, han coincidido en destacar la prevención como uno de los pilares del trabajo de los agentes de la capital.

Durante la celebración, David Carretero ha calificad el año 2025 "muy positivo", especialmente por el impulso de acciones que se ha implementado para mejorar la relación entre agentes y vecinos.

En este sentido, ha subrayado la puesta en marcha del primer Plan Local de Educación Vial y Convivencia, que ha llegado a más de 3.500 alumnos de todos los centros escolares de la capital.

El jefe de la policía también ha destacado la puesta en marcha del primer plan de campañas anuales, como las de inspección de establecimientos y de control de los vehículos de movilidad personal, cuya proliferación "ha cambiado el paisaje urbano" y requiere una vigilancia específica para garantizar la convivencia con peatones.

Finalmente, Carretero ha insistido en que uno de los datos más importantes de la memoria anual es que Palencia "encadena cuatro años sin víctimas mortales por accidentes de tráfico".

La prevención, las campañas de concienciación, la instalación de elementos reductores de velocidad y los controles realizados por la Policía Local están detrás de este logro, según su responsable.

En este momento, la Policía Local de Palencia cuenta con una plantilla de 114 agentes y la previsión municipal es incorporar diez nuevas plazas a lo largo de este año hasta alcanzar un número "muy proporcionado para la población y el municipio de Palencia", tal y como ha señalado Carretero.

En cuanto a las necesidades pendientes, Carretero ha hecho alusión al vestuario de los agentes, la renovación de vehículos, y armamento, el nuevo sistema de comunicaciones que se está desarrollando.

Por su parte, el concejal responsable del área ha reconocido las dificultades administrativas que ha surgido en la tramitación de ciertas partidas y ha recordado que el Ayuntamiento ha reforzado en los presupuestos de este año las inversiones en medios materiales para que los agentes cuenten con más instrumentos y mejores herramientas en su labor diaria.

Antonio Casas también ha destacado el grado de cumplimiento del objetivo de ser una policía cercana a la ciudadanía va por buen camino. Este planteamiento se reforzará con nuevos proyectos que como la policía de barrio y la unidad de agente tutor que estará en marcha próximamente.

También se ha referido a otras iniciativas como el programa europeo 'Space', en el que participa la Policía Local de Palencia junto a otras ciudades europeas.

Por su parte, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, se ha referido durante su intervención al papel del cuerpo en la atención a colectivos vulnerables "que son quienes más necesitan de lo público".