La capital zamorana acoge el marte la gala 'Toros en Zamora' y la entrega del I Premio Andrés Vázquez

ZAMORA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La capital zamorana acogerá el próximo martes, 21 de abril, la Gran Gala 'Toros en Zamora', acto en el que se presentarán oficialmente los carteles taurinos de la temporada 2026 y en el que se entregará el I Premio Andrés Vázquez, junto con un homenaje al banderillero zamorano Javier Gómez Pascual, en reconocimiento a su trayectoria profesional y su contribución al mundo de la tauromaquia.

La gala será conducida por la periodista Ana Prada y contará con diversas intervenciones y actuaciones artísticas, entre ellas las del Mago de Guardia y la cantante Eva Ares.

La asistencia será gratuita mediante invitación, que podrá retirarse en las taquillas del teatro a partir del martes 14 de abril, en horario de 11:00 a 13:00 horas y de 17:30 a 20:00 horas.

La gala está organizada por Tauroemoción y cuenta con la colaboración de distintas instituciones y entidades comprometidas con la promoción cultural y el desarrollo de la provincia como Caja Rural de Zamora.