La 'Caravana Biometac' de la ULE acercará la ciencia a cuatro pueblos de León este otoño

Preparación del taller 'Superbacterias: la pandemia silenciosa' que se desarrollará en el marco de la iniciativa 'Caravana Biometac' de la ULE. - ULE

LEÓN 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) pondrá en funcionamiento en otoño la segunda edición de la 'Caravana Biometac', una iniciativa del Grupo de Innovación Docente Biometac que acerca la ciencia y la Universidad a diferentes localidades de la provincia mediante actividades divulgativas y participativas.

Tras el "éxito" de la primera edición en 2024, la 'Caravana Biometac' recorrerá este año cuatro municipios rurales: Crémenes, Bembibre, Llamas de la Ribera y Zotes del Páramo.

En cada parada, profesorado y estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León organizarán talleres gratuitos y abiertos a todo el público, dirigidos a personas de todas las edades.

Los talleres girarán en torno a temas de actualidad relacionados con alimentación, la salud y el medio ambiente, siempre con un enfoque práctico y cercano, según ha informado a Europa Press la ULE en un comunicado.

La primera cita será el próximo sábado día 27 de septiembre en Argovejo (municipio de Crémenes). El calendario continuará en Bembibre (3 de octubre), Llamas de la Ribera (10 de octubre) y Zotes del Páramo (24 de octubre).

El proyecto busca fortalecer los lazos entre la Universidad y la sociedad, llevando el conocimiento científico a entornos rurales y fomentando el diálogo entre estudiantes, profesorado y ciudadanía.

Los talleres previstos para este otoño son: 'Adentrándonos en la fisiología: si no lo ves, coloréalo', 'Superbacterias: la pandemia silenciosa', 'Sonidos de la fauna en un mundo cambiante', 'Descubriendo la relación entre la botánica, la geología y la tradición', ''De la tierra a la mesa pasando por el laboratorio: análisis de calidad de alimentos', 'Entrelazando ciencias: un enfoque multidisciplinario en antropología forense' y 'El fuego con los cuatro sentidos: ver, oír, tocar y oler'.