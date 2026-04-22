Carbajales de Alba (Zamora) celebrará el 2 de mayo su feria de San Miguel, ligada a la Raza Castellana

Presentación de la feria de San Miguel en Carbajales de Alba (Zamora). - CAJA RURAL DE ZAMORA

ZAMORA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El municipio zamorano Carbajales de Alba celebrará el próximo 2 de mayo su feria de San Miguel, ligada a la Raza Castellana, en la que supone la vigésimo séptima edición de la muestra.

La cita se ha presentado este miércoles en la sede de Caja Rural de Zamora de la mano de la responsable de comunicación de la cooperativa de crédito, Laura Huertos; de los representantes de la Asociación Española De Criadores De Ganado Ovino Selecto De Raza Castellana (ANCA); y del alcalde de la localidad anfitriona, Roberto Fuentes.

El responsable municipal ha destacado que se trata de la vigésimo séptima edición de una muestra cuya organización cada vez supone "un esfuerzo más grande" para el Ayuntamiento, que lo mantiene para respaldar a los 71 criadores de este tipo de ganado, que mantienen 42.000 cabezas.

Todos los ganaderos de la raza castellana están en Castilla y León y Zamora se mantiene como el territorio con más presencia de estas ovejas cuyos lechazos forman parte de la IGP y se crían en extensivo. La expectativa en la feria es que los criadores lleven más de 100 machos a Carbajales para un concurso morfológico que se convierte, cada año, en uno de los momentos más destacados del evento.

"Esta es una feria que no solo mantiene su esencia, sino que es una expresión viva de nuestras tradiciones", ha señalado en la presentación la responsable de comunicación de Caja Rural, Laura Huertos.

Por su parte, el presidente de la asociación de la raza, José Castedo, ha incidido en "los beneficios de la ganadería extensiva para el campo" más allá de que, además, si desaparecen los pastores, "al paisaje de Zamora le va a faltar algo".

Por su parte, Roberto Fuentes ha destacado la buena salud de la feria. "Este año vemos mucho más interés", ha constatado el mandatario local, que ha confirmado que, como en 2025, habrá burros de la raza zamorano-leonesa como parte de la exhibición de animales en la parte exterior. En el interior del pabellón se organizará una feria de productos locales.

Más allá de los detalles de la feria, Castedo ha reclamado más apoyos para que los jóvenes se pueden incorporar, particularmente en lo que tiene que ver con la agilidad de las ayudas. Este año. ANCA ha tenido una incorporación de una empresa instalada en la provincia de Segovia.