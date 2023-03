Carbayo asegura que el PP de Salamanca tiene "la maquinaria perfectamente engrasada" y pide estar "muy unidos"

SALAMANCA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente electo del Partido Popular de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha asegurado que la formación provincial tiene "la maquinaria perfectamente engrasada" y ha pedido a los militantes estar "muy unidos".

Así lo ha señalado a los presentes, entre ellos el presidente autonómico del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el Congreso Provincial del PP de Salamanca, celebrado este sábado en el Palacio de Congresos, donde ha recibido el apoyo del 98,7 por ciento de los 407 compromisarios participantes en la votación.

"Me siento heredero de una historia de éxito. Voy a presidir un partido capaz siempre de lo mejor, tanto en los momentos más complicados como en los más favorables. Somos un partido fiable al cien por cien, y un espejo donde se miran las organizaciones de nuestro partido en toda España", ha resaltado.

"Dentro de unas pocas semanas vamos a tener oportunidad de entrar otras vez en acción en unas elecciones. El bautismo de fuego lo tenemos a la vuelta de la esquina, en las próximas elecciones municipales, y la reválida, en las elecciones generales a finales de año. Sin apenas tiempo para estudiar, ya nos tocan los exámenes finales", ha reconocido.

Respecto al proceso electoral que se presenta y al mandato que ha abierto este sábado, García Carbayo ha manifestado que quiere a su lado a "los que pasean con orgullo" las siglas del PP y "sienten los colores", lo que "salen a luchar a brazo torcido", los que "no tienen miedo a nada" y "los que salen a ganar el pleno de concejales de su ayuntamiento, y lo ganan y se quedan tan anchos".

INTERVENCIÓN PREVIA

En la intervención previa a las votaciones ha apuntado que toma el mando de la formación política, que mantiene "la maquinaria perfectamente engrasada" y que "va a poner a trabajar a toda velocidad y rendimiento".

"Lo haremos en colaboración con las direcciones regional y nacional del partido, que es la mejor forma de garantizar la coherencia de nuestra acción política, y con ganas de mucha marcha, como siempre", ha apuntado.

Sobre el PP de Salamanca, ha destacado los resultados en las últimas elecciones, que han llegado, según sus palabras, por ser un partido "trabajador, serio, responsable, sensato, comprometido, servicial y ganador".

"No nos gusta perder ni al cinquillo, y si algún día nos conformamos, estamos perdidos. Me considero heredero de esta tradición y de todas estas personas que han sido muy importantes para nuestro partido y para Salamanca, desde Pepe Villares a nuestro último presidente, Javier Iglesias, y de tantos y tantos otros", ha añadido.

UNIÓN

Asimismo, ha incidido en trabajar "muy juntos, muy unidos". "La imagen que más valoran de nosotros los salmantinos es la unidad", ha continuado antes de remarcar que "los votantes no perdonan la división, y los militantes de base no se lo explican, hay que mostrar altura de miras y compañerismo para resolver cualquier disensión y hacerlo en el vestuario, no en el campo de juego ni menos en los medios de comunicación o en otros lugares", ha continuado.

"Es mejor plantear y resolver los problemas antes de que nos exploten en la cara, y no tengan solución. Y ahí os pido a todos la mejor voluntad para que nuestra andadura sea una balsa de aceite. Necesitamos aguja e hilo para coser, pero sobre todo voluntad de no hacer rotos", ha destacado.

Por otra parte, sobre el programa para los próximos años, en una dirección en la que contará con David Mingo como secretario general y como Jeremías Rodríguez como adjunto a Presidencia, el nuevo mandatario popular ha avanzado líneas de actuación y objetivos como activar "a toda máquina" el Consejo de Alcaldes, "revitalizar" las juntas locales, apoyo al mundo ganadero, destacar las políticas sociales como la "bandera" del partido, "un compromiso firme" con la igualdad, y ha mostrado su interés por impulsar acciones para jóvenes, empleo, mayores, empresarios, trabajadores e infraestructuras, junto a intervenciones internas en la formación política como "una vuelta" a la página web" o un sistema de avisos para los afiliados.