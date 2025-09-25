Carbayo destaca el papel de Salamanca en la innovación tecnológica y la inteligencia artificial

SALAMANCA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha señalado este jueves durante el encuentro que ha mantenido en el Ayuntamiento con las Academias Sanitarias de Castilla y León que la innovación tecnológica y el desarrollo de la inteligencia artificial han venido a la ciudad "para quedarse".

Las Academias de Farmacia y Medicina celebran su XII Reunión Científica titulada 'Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en Ciencias de la Salud' durante la tarde del jueves en la Universidad de Salamanca. Un encuentro que "refuerza el papel de la ciudad como espacio para el diálogo científico y tecnológico" y, al tiempo, es "ejemplo de excelencia académica a nivel nacional e internacional", ha añadido el regidor.

"Nos honran con su conocimiento, profesionalidad y su profundo compromiso social", ha continuado el regidor, que ha valorado que estas instituciones se hayan adaptado "a las necesidades de los tiempos, convirtiéndose en agentes muy activos en la sociedad para que se encuentre mejor informada y sea mucho más saludable".

Durante la recepción, a la que han acudido representantes de la Academia de Farmacia de Castilla y León, la Academia de Medicina de Salamanca, la Academia de Medicina de Valladolid, el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacia de Castilla y León y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca, García Carbayo ha trasladado su felicitación al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca ya que este 25 de septiembre coincide con el Día Mundial del Farmacéutico.

De este modo, el primer edil ha recordado que el Ayuntamiento de Salamanca mantiene una estrecha relación de trabajo con dicha entidad salmantina "a través de la puesta en marcha de campañas y acciones conjuntas de salud pública para la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos de vida saludables". Como reconocimiento a la labor de la comunidad farmacéutica salmantina, la fuente de la Puerta de Zamora se iluminará la noche del jueves de color verde.

Por su parte, la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca, María Engracia Pérez Palomero, ha querido poner en relieve la labor de su profesión un día como éste, al asegurar que esta labor "se traduce en compromiso, en cercanía y en servicio a los ciudadanos. Los farmacéuticos desarrollamos una función que va mucho más allá de la dispensación de medicamentos. Somos la primera puerta de entrada al sistema sanitario para miles de salmantinos que cada día encuentran en su farmacia un espacio accesible, de confianza y con una atención profesional inmediata" ha dicho. Además, Pérez Palomero ha recordado que "la farmacia comunitaria es un pilar imprescindible del sistema de salud desde la atención de síntomas menores hasta el asesoramiento para un uso seguro y responsable de los medicamentos, desde la prevención y detección precoz de enfermedades hasta el seguimiento de pacientes crónicos y polimedicados. La capilaridad de nuestra red con presencia tanto en la capital como en las zonas más alejadas garantiza que ningún ciudadano quede atrás". Además, ha querido subrayar que "allí donde hay una farmacia, hay un profesional preparado para acompañar, orientar y dar respuesta a las necesidades de la población". Por último, el presidente de la Academia de Farmacia de Castilla y León, José Martínez Lanao, ha destacado la "coincidencia entre el Día Mundial del Farmacéutico y la Reunión de las Academias Sanitarias de Castilla y León. Éste es un buen ejemplo del enfoque colaborativo y el intercambio de conocimiento científico en temas de salud".