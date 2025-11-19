Carbayo reclama mejores conexiones ferroviarias a Madrid para facilitar la industria de congresos en Salamanca

El alcalde de Salamanca (segundo por la izquierda) y el consejero de Sanidad (tercero por la izquierda), junto a los organizadores en la inauguración del Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha reclamado la urgente mejora de las conexiones ferroviarias con Madrid, que faciliten a los congresistas un traslado rápido y cómodo desde la capital y otros lugares de España.

Lo ha hecho durante la apertura del 38 Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia donde se ha referido al papel relevante que tiene la industria de congresos de la ciudad en los ámbitos médico-sanitario y científico durante su intervención en la inauguración del congreso que reúne en el Palacio de Congresos y Exposiciones, del 18 al 21 de noviembre, a más de 1.500 profesionales en salud de la mujer de toda España.

En el acto también han estado presentes el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez; el presidente de Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, Peré Brescó; la presidenta del comité organizador del Congreso, Corazón Hernández; y la vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Salamanca, Rosario Arévalo.

El primer edil ha explicado que el hecho de que Salamanca se posicione en congresos relacionados con estos ámbitos está en consonancia con el nuevo de modelo industrialización basado en la innovación tecnológica y científica bajo la marca 'Salamanca Tech', que es fruto de una "fuerte alianza interinstitucional" bajo el liderazgo compartido del Ayuntamiento de Salamanca, las dos universidades, centros de investigación, empresas y jóvenes emprendedores, y con el apoyo decidido de la Junta.

Ante un foro especializado en salud femenina, el regidor municipal ha afirmado que los salmantinos son muy afortunados de tener a su disposición "un hospital universitario con profesionales y recursos que son referente a nivel nacional y regional", además de una red de centros de atención primaria "que se ampliará próximamente con las instalaciones en Prosperidad y el futuro centro 'multibarrio' en El Zurguén".

En esta línea, ha tenido palabras de agradecimiento para el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, por el "esfuerzo constante que realiza para mejorar la atención sanitaria a los salmantinos", así como a pacientes de otras provincias que reciben tratamiento en el hospital salmantino.

En este mismo marco, ha aprovechado la oportunidad para trasladar un mensaje de felicitación a la jefa de Servicio de Obstetricia y Ginecología del hospital universitario, María José Doyague Sánchez, por la "impecable calidad asistencial" que reciben las mujeres salmantinas. "Están en las mejores manos", ha finalizado.