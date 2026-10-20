Carbayo reconoce la aportación de la hostelería a la proyección de Salamanca y defiende escuchar sus necesidades

El alcalde de Salamanca con los finalistas de los premios de Hostelería. - AYTO SALAMANCA

SALAMANCA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha reafirmado el apoyo del Ayuntamiento al sector hostelero por su contribución al empleo, a la economía local y a la proyección turística de la ciudad y ha defendido la necesidad de "escuchar sus necesidades y facilitar su actividad".

Así lo ha asegurado durante la recepción a los finalistas de los premios Hostelería Salamanca 2026 que se ha celebrado este martes en el Salón de Recepciones del Consistorio.

Durante su intervención, ha reconocido el esfuerzo de empresarios, cocineros, camareros y demás profesionales, y ha destacado su aportación al sostenimiento de proveedores y productores locales.

Igualmente, el alcalde considera que la gastronomía salmantina se ha convertido "en un motivo de visita" y ha vinculado el trabajo de la hostelería con las cifras "récords" de visitantes y pernoctaciones.

Los finalistas de los premios son, en el apartado de Calidad y Servicio, Lui y Keito y La Martinica. En el apartado de Profesional de Sala, Alberto Rodríguez Iglesias, de En la Parra; Marta Hernández Vallejo, del Castillo del Buen Amor; y Rubén Moreiro Esteban, de ConSentido.

Como mejor Restaurante de la Provincia optan al premio Tal Vez, de Hinojosa de Duero; El Mesón, de Aldehuela de la Bóveda; y El Molino, de Miranda del Castañar. En la categoría de Bar de Barrio, los nominados son Rex, Le Petit Prince y Blanco y Negro.

En la categoría de Revelación, figuran Tecnic Pasta Bar, La Barra de Gonzalo y Majareta. En la de Chef del Año los finalistas son Taigoro Suzuki, de i+T; Javier Fuentes del Río, de El Torreón y San Martín; y Sara Martín Ferreres, de Taller Arzuaga. Y en Excelencia, aspiran al premio Río de la Plata, El Monje y Pascua.

Carlos García Carbayo ha felicitado a los homenajeados de la gala, especialmente a Álex Marcos, de Los Álamos GastroLab. Ha destacado el reconocimiento previsto para este peñarandino de 20 años como Joven Promesa de la Cocina Salmantina y ha subrayado la importancia de la "formación, las oportunidades y la confianza para impulsar el talento".

Finalmente, ha agradecido la profesionalidad, la constancia y el afán de mejora del sector.