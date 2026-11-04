Carbayo ve a Puente como "un ministro marcadamente incompetente" y reprocha su comportamiento "indecente" con Salamanca

SALAMANCA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, el 'popular' Carlos García Carbayo, ha indicado que con la dimisión de Óscar Puente se despide "un ministro marcadamente incompetente y que se ha comportado de una manera indecente".

El primer edil ha subrayado que el ya exministro de Transportes y Movilidad Sostenible "es responsable de las mayores tragedias ferroviarias que ha sufrido este país" y, respecto a Salamanca ha lamentado que siempre haya "desoído, ninguneado, despreciado y nunca ha tenido en cuenta ninguna de las reivindicaciones de mejoras ferroviarias que ha tenido esta provincia".

Acompañado por la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, Carbayo ha visitado el Centro Municipal de Mayores Zona Trastormes, donde ha advertido que "el cáncer sigue ahí; el cáncer es Pedro Sánchez".

Para el regidor, el presidente del Gobierno "es el verdadero responsable de todo este desgobierno y de todo este desorden", por lo que ha recordado que todos "los salmantinos primero" y "todos los españoles" tienen "la oportunidad el 29 de noviembre de decir adiós por fin a toda esta política de mala gestión de desgobierno de España, de falta de compromiso con la seguridad y la vida de los españoles".

En cuanto a la visita del centro de mayores, Carbayo ha indicado que es "un símbolo para esta ciudad", que da servicio aproximadamente "a unos 4.500 mayores de la ciudad de Salamanca".

"Es importantísimo disponer de espacios para la participación de los mayores y para que disfruten de la vida en la ciudad. Y queremos también agradecer a los profesionales el cuidado y el mimo que ponen para que la atención sea humana y cercana. Salamanca es un ejemplo de atención a los mayores, disponemos de aproximadamente ocho millones de euros para teleasistencia, ayuda al domicilio, comida a domicilio", ha subrayado Carbayo.

El alcalde salmantino ha recordado que son "9.000 usuarios" los que se benefician de estas políticas de mayores, con iniciativas como el "servicio de lavandería a domicilio" o "actividades de formación y de ejercicio físico", un programa para "combatir la soledad no deseada con 400 usuarios activos", otro "para el diagnóstico precoz del Alzheimer, la figura del defensor del mayor asesoramiento jurídico gratuito o la colaboración económica con las asociaciones de mayores", ha enumerado.

Carbayo ha indicado que la Junta de Castilla y León "ha construido una magnífica residencia para mayores en el barrio de Puente Ladrillo", pero ha reclamado que "el Estado" debe acarrear "al menos la mitad del gasto en dependencia", hecho que "está incumpliendo el Gobierno de España".