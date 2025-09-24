La cárcel de Soria celebra La Merced con el reto de abrir más módulos y como ejemplo de reinserción

Miguel Latorre y Alba Bartolomé, antes de participar en la celebración del Día de la Merced en la cárcel de Soria - EUROPA PRESS

SORIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Penitenciario de Soria celebra hoy el día de su patrona, La Merced, con el objetivo de abrir más módulos y como ejemplo de centro de reinserción.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha asistido a una "jornada festiva para compartir" junto a la directora del centro soriano, Alba Bartolomé, los funcionarios y los internos.

Latorre ha recordado el recorrido del centro que abrió sus puertas en julio de 2021 y que en la actualidad cuenta con 289 internos y 244 funcionarios, lo que supone el 92 por ciento de la plantilla, con cuatro módulos abiertos, además del de enfermería e ingresos.

El subdelegado ha apuntado que se trata de un centro que tiene "más capacidad", por lo que uno de los retos "marcados desde el inicio de la legislatura es la apertura de nuevos módulos".

Latorre ha destacado la labor de los funcionarios, "su esfuerzo, trabajo y dedicación" para que sea "uno de los centros mejor dotados, más modernos y con más actividad laboral".

Durante el acto se han entregado condecoraciones a funcionarios por su trayectoria profesional.

REINSERCIÓN

Dentro de los objetivos de reinserción, casi el 62 por ciento desarrolla actualmente una actividad retribuida, ya sean los 130 de los talleres productivos (de Huf, Ficosa y Sumirico) o en destinos auxiliares, un total de 150.

Entre las iniciativas más recientes destaca la apertura de la panadería del centro, que no solo abastece a los propios internos sino también al Centro Penitenciario de Logroño.

En el ámbito educativo, el curso 2024/2025 contó con 144 internos matriculados en enseñanzas primaria y secundaria, además de tres en bachillerato y cuatro estudiantes universitarios en grados, con el objetivo de ampliar aún más la participación en este curso en marcha.

NUEVOS TALLERES

Alba Bartolomé ha apuntado también la importancia del deporte entre los internos con nuevos programas como el CrossFit o la bajada de peso.

El balance del último año incluye la puesta en marcha de programas innovadores como el Taller Regenerar, dirigido a penados por violencia de género con condenas cortas, y un Taller de Justicia Restaurativa.

Se mantienen además los programas de violencia de género, drogodependencias y conductas violentas, en colaboración con Cruz Roja, ASOVICA y ARESO.

La dimensión cultural también se ha reforzado con proyectos junto a Harmonii como el programa musical 'Versos Libres', la participación en el Futura Fest, actividades en torno al 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado y la producción de cortometrajes que se estrenarán en el Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria.