Cáritas CyL refuerza su compromiso con la reinserción a través del documental 'Segundas Oportunidades'

Francisco Juan S. García, director de Cáritas Diocesana de Ciudad Rodrigo, y Maribel Yugueros, responsable del programa de Prisiones. - CÁRITAS CYL

VALLADOLID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Autonómica de Castilla y León ha presentado este jueves el documental 'Segundas oportunidades' en la Facultad de Derecho de Valladolid, con el objetivo de visibilizar las dificultades de la inserción social tras el paso por prisión. La jornada, celebrada en el Aula Mergelina, ha contado con la colaboración de la Pastoral Penitenciaria y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para abordar procesos que permitan reconstruir proyectos de vida.

El acto ha sido inaugurado por el presidente de Cáritas Castilla y León, Guenther Eduardo Boelhoff, y el decano de la Facultad de Derecho, Javier García Medina, quienes han dado paso a la proyección de la cinta. El documental ha constituido un testimonio colectivo sobre la realidad de la reinserción y ha subrayado la importancia del acompañamiento emocional y comunitario frente a barreras como el estigma social o la falta de empleo.

La entidad ha informado de que, durante el año 2025, ha acompañado a un total de 1.411 personas dentro de los centros penitenciarios y a 244 en situación de libertad en la comunidad. Esta intervención se ha desarrollado en ocho de los nueve centros de la región gracias a la labor de 152 voluntarios y diez técnicos, quienes han realizado actividades orientadas a la terapia y al desarrollo de habilidades para la vida en libertad.

En cuanto a los recursos gestionados, Cáritas ha facilitado 23 plazas residenciales para permisos de segundo grado, en las que han sido atendidas 209 personas, y ha tramitado cerca de 250 avales para terceros grados y libertades condicionales. Según ha destacado la organización, estos apoyos han resultado claves para generar oportunidades reales en el tránsito hacia la vida autónoma, especialmente para quienes carecen de redes de apoyo familiar.

La institución ha resaltado el desarrollo de más de 30 salidas terapéuticas durante el pasado año, entre las que ha destacado la actividad regional celebrada en la Reserva de la Biosfera de Babia y Luna (León). En esta iniciativa han participado 24 personas privadas de libertad de centros como Valladolid, Segovia o Topas, y se ha anunciado que para este 2026 se celebrará una nueva salida terapéutica regional en Salamanca.