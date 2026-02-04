Carlos Adeva, autor del cartel oficial de la Semana Santa de Zamora de 2026

Autoridades y representantes de la Junta pro Semana Santa acompañan a Carlos Adeva (que sostiene la tela verde con la que estaba cubierto el cuadro) en la presentación del cartel oficial. - EUROPA PRESS

ZAMORA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El artista toresano Carlos Adeva es el autor del cartel oficial de la Semana Santa de Zamora de 2026, una creación "sobria" en la que ha elegido la imagen del Cristo Resucitado de Ramón Álvarez, que procesiona el Domingo de Resurrección, para promocionar este año la Pasión zamorana.

Adeva ha presentado a un Cristo más humanizado que divino, una obra en la que ha quitado protagonismo a la imagen aunque la creación de Ramón Álvarez sigue estando muy presente. "Se presenta más humano, un hombre que mira a la cara, con el que puede haber diálogo, con el que se puede hablar", representado en un plano en el que hay sensación de "elevación". El marco pintado por Adeva quiere hacer además "un guiño" a la artesanía de las mesas procesionales de la Pasión zamorana.

El cartel se empezará a repartir mañana en todas las oficinas de Turismo de Zamora, tanto las del Ayuntamiento como las de la Junta. Se han imprimido, gracias a la colaboración de la Fundación Caja Rural de Zamora, 15.000 unidades que estarán al alcance de los zamoranos.

Con la presentación del cartel, ha asegurado Israel López, presidente de la Junta pro Semana Santa de Zamora, se quema una nueva etapa en los preparativos para la Semana Santa de 2026. "Solo queda que no llueva para que las cofradías puedan lucir", ha expresado.