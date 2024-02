Carlos Areces, sobre el humor "incorrecto": "Para la mayoría de la gente tiene consecuencias"

VALLADOLID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El actor Carlos Areces ha afirmado que aunque hay quienes pueden seguir haciendo un humor "incorrecto", como Ricky Gervais o Dave Chappell, para la mayoría de la gente "salirse del tiesto tiene consecuencias".

"¿Hay una receta secreta del humor? No, lamentablemente no existe, si bien lo que más gracia hace la mayoría de las veces tiene un componente de humor absurdo o negro", ha reflexionado Areces en declaraciones a los medios antes de participar este sábado junto a la directora Patricia Caballero en la mesa 'Detrás de las risas', enmarcada en el VII Foro de la Cultura que se celebra en Valladolid hasta este domingo.

En relación con este punto Areces, que ha interpretado diversos papeles en cintas como 'Las brujas de Zugarramurdi' (Alex de la Iglesia) y 'Los amantes pasajeros' (Pedro Almodóva), entre otras, ha explicado que el humor negro también depende de "dónde te pille y cuál sea tu grado de sensibilidad".

Por este motivo, Carlos Areces ha indicado que siempre ha habido gente que se ofende con los chistes, pero la diferencia es que actualmente, con las redes sociales, ello "tiene consecuencias", en la medida en que lo que "ofende a uno no es lo mismo que ofende a otro".

"Con lo cual, como cada uno está reivindicando su derecho a sentirse ofendido, al final es que todo es como un campo de minas, que no sabes dónde puedes pisar", ha ahondado el actor, para afirmar que aunque hay quienes pueden seguir haciendo un humor "incorrecto", como Ricky Gervais o Dave Chappell, para la mayoría de gente salirse del tiesto "tiene consecuencias".

"ME SIENTO INFILTRADO"

"Yo realmente me siento infiltrado, yo no me siento humorista", ha reflexionado Areces, al tiempo que ha asegurado que es principalmente un actor que trabaja sobre todo en cosas de humor. "Yo no tengo un espectáculo de humor, yo no hago monólogos, no genero textos, yo leo lo que pone en el guión", ha incidido.

Carlos Areces ha argumantado que por esta razón se piensa que cuando alguien hace un chiste la gente que le sigue es porque conecta con ese sentido del humor y "muchas veces no es así", por lo que en diversas ocasiones "hay quienes siguen a las personas para esperar el momento en el que les pillan en un renuncio".

Por su parte, Caballero ha reivindicado la "importancia" que tiene la respuesta del público, que es para lo que "realmente trabajan los que se dedican a esto, para sacarle sonrisas a la gente".

"Se nos está olvidando reírnos, nos estamos tomando ya las cosas demasiado en serio y creo que España era un país en el que nos reíamos bastante más en general, la risa era bandera, y creo que en parte por culpa de las redes, me da pena", ha sostenido la directora.

Además, ha hablado del efecto sanador que tiene la risa, "terapéuticamente está comprobado. ¿Quién no se ha reído, por ejemplo, en un tanatorio? Y eso lo hace el cerebro para quitar el cortisol"

"Hay que poner el chip del cachondeo y darnos cuenta de que la preocupación no vale más que para envejecer", ha indicado la guionista, quien ha añadido que se tendrían que hacer jornadas "de enseñar a reír o algo así".