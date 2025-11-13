Carlos Martínez defiende en Gamonal que el proyecto del PSCyL se basa en "escuchar a los territorios"

BURGOS 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Junta, Carlos Martínez, ha defendido este jueves en el burgalés barrio de Gamonal que el proyecto de su partido se basa en la "escucha activa" de las necesidades de "vecinos, asociaciones, colectivos y territorios".

Un modelo que busca "fomentar el diálogo permanente" y que ha ejemplicado con la labor del exalcalde socialista y ahora 'número dos' del partido, Daniel de la Rosa, que impulsó inversiones en "peatonalización, pacificación y equipamientos".

En contraposición, Martínez ha denunciado a la "parálisis" de la Junta de Castilla y León por no haber invertido "94 euros de cada 100" de los fondos FEDER y del Fondo Social Europeo. El socialista ha apuntado que un ayuntamiento "es muy difícil que lo haga todo solo", de ahí que sean "tan importantes" los fondos europeos.

Martínez ha insistido en que esos recursos "son esenciales" para continuar los proyectos iniciados en Burgos y en otros municipios para conseguir "la ciudad de los quince minutos y el territorio de los treinta minutos". "Para eso se necesitan dotaciones y equipamientos que garanticen bienestar y competitividad", ha subrayado.

El socialista ha reclamado también una nueva forma de hacer política "basada en la participación y la transparencia". Ha comparado el proceso de escucha ciudadana que realiza "con la falta de diálogo en el Ayuntamiento de Burgos", donde, según ha dicho, "se sigue trabajando de forma individualista".

En el recorrido realizado por Gamonal, Martínez ha estado acompañado por la diputada y secretaria general del PSOE burgalés, Esther Peña y el secretario de Organización Daniel de la Rosa, con quienes ha compartido reflexiones sobre el modelo de ciudad.

Carlos Martínez ha destacado la importancia de "mirar lejos, trabajar cerca, pisar territorio y pisar barrio". Ha afirmado sentirse "como en casa" en Gamonal, al que ha definido como barrio "obrero y humilde". Ha recordado que se trata de un espacio fruto del "desarrollismo de los años 70 y de una falta de planificación urbana que empujó a muchas familias "del medio rural a buscar oportunidades". Para el dirigente socialista, la respuesta a esa realidad debe venir de las "políticas públicas y de la igualdad de oportunidades".