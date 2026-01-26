Carlos Martínez defiende la importancia de las "ciudades intermedias" a pesar de los ritmos "nulos de Mañueco". - EUROPA PRESS

SALAMANCA 26 Ene. (EUROPA PRESS -

El candidato a presidente de la Junta de Castilla y León por el PSOE, Carlos Martínez, ha defendido en Peñaranda de Bracamonte "la importancia de las ciudades intermedias", a través del proyecto de comarcalización del territorio que quiere para Castilla y León porque "articulan y vertebran el territorio", frente a los ritmos en la gestión del presidente Fernández Mañueco, "que si ya eran lentos los de los anteriores gestores de la Administración autonómica, los suyos han sido nulos, neutros, absolutamente".

De este modo, Martínez ha asegurado que el impulso a estos municipios "no puede venir solamente con la voluntad, por mucha que se ponga desde los ayuntamientos, sino que tiene que haber una apuesta real de una política autonómica que ordene el territorio y que planifique la prestación de los servicios de la ciudadanía".

Para el líder socialista, estos servicios son "educación y sanidad", que sirven para "generar esa calidad de vida que hace que luego la población que llega a trabajar sienta arraigo al territorio". La intención, por tanto, de los socialistas es "generar el empleo" y luego "crear las circunstancias de calidad de vida suficiente como para que la gente se pueda quedar aquí".

Martínez ha puesto como ejemplo, durante su viaje a Peñaranda, un polígono industrial por el que ha preguntado si era de Somacyl. "Me han dicho, no, es iniciativa privada. Después he visto este impulso de la fábrica nueva de Dulca y he preguntado si se ha llevado a cabo con el apoyo de la Junta de Castilla y León, y me han respondido, no, del Gobierno de España", ha precisado el político socialista.

Martínez, por tanto, ha lamentado que "en plena campaña electoral" se acelere la ejecución de obras que llevan "20 años paradas". "No puede ser. No son los ritmos que necesita nuestra comunidad autónoma, no son los ritmos que necesita nuestra gente. Eso es no entender y querer el territorio, que necesita de estas ciudades intermedias para dar una cobertura y una planificación de los servicios y generar competitividad para el territorio para atraer empresas y fijar población", ha subrayado el candidato socialista antes de visitar el fábrica de Dulca en Peñaranda, junto a la alcaldesa de Peñaranda, Carmen Ávil;, el candidato a las Cortes, Fran Díaz, y el secretario general del PSOE Salamanca, David Serrada.

Martínez ha subrayado, además, que el nuevo gobierno resultante de las elecciones del 15 de marzo tendrá que elegir entre "el más de lo mismo o dar un cambio, un giro de 180 grados y plantear que otra política es diferente".

"Se trata de planificar la educación, la sanidad, los servicios sociales con una apuesta por el ayuntamiento, con una apuesta en cultura, en modernización y en calidad de vida en la ciudad". Se trata, ha añadido el socialista, "de que el músculo de una administración que maneja 15.000 millones de euros de presupuesto no puede abandonar permanentemente a los territorios, a las comarcas, a esos 2.248 municipios que todavía resisten en esta comunidad autónoma con una apuesta de modelo territorial en torno, y a duras penas, de las nueve capitales de provincia".

Por esta razón, el líder regional de los socialistas ha reconocido que su equipo "viene a pisar territorio, a mirar cara a cara a los agentes económicos y sociales, a decirles que la Junta de Castilla León puede ser muy diferente". Para Martínez, la actual Junta "se ha hecho inútil a los ojos de la gente y vive cómodamente en ese sofá que representa muy bien el señor Mañueco como cualquier emperador".