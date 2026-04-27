Carlos Martínez lamenta los "ritmos perezosos" de Mañueco para arrancar la legislatura en Castilla y León

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, felicita con un abrazo al nuevo alcalde de Soria, Javier Antón. - COCHA ORTEGA-EUROPA PRESS

SORIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha lamentado los "ritmos perezosos" del presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, para arrancar la legislatura en la Comunidad.

Así lo ha manifestado durante la toma posesión del nuevo alcalde de Soria, Javier Antón, que le sustituye en el cargo tras dos décadas como alcalde de la ciudad tras su renuncia el 13 de abril para tomar posesión como procurador en las Cortes.

Martínez ha comparado los "ritmos" de Alfonso Fernández Mañueco con el trabajo del consistorio soriano, donde "en un plazo de un mes se ha resuelto todo".

"Estamos en esa pausa permanente, en esos ritmos de Mañueco perezosos, a veces desesperante, tiene un ritmo de trabajo muy diferente y lo estamos viendo", ha lamentado.

Así, ha señalado que están pendientes de que este martes 28 de abril se pueda celebrar la primera Junta de Portavoces y por la tarde se celebraría una Ejecutiva para marcar los "tiempos de las iniciativas parlamentarias".

En este sentido, se ha referido a tres hitos a corto plazo como las leyes contra la violencia machista, de despoblación y la de extinción de incendios y después "la batería de iniciativas que desde el punto de vista público hay que hacer la ponencia encima de la mesa".