Carlos Martínez recuerda que la Junta ya proyectó 868 viviendas en Ólvega (Soria) hace 16 años

SORIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Presidencia de Castilla y León, Carlos Martínez, ha tirado de hemeroteca para ironizar sobre la construcción de 237 viviendas en el municipio soriano de Ólvega que anunció ayer el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Martínez ha mostrado una noticia de 2009 con otro anuncio en la misma localidad de 868 viviendas. Ese proyecto de hace 16 años, denominado Oasis, supuso una inversión de 156.000 euros en la realización del proyecto, cantidad de dinero que, según Martínez, se "tirarían a la basura en alguna consultoría amiga del PP".

El socialista ha hecho mención a la "suerte" que tuvo ayer Soria "de disfrutar del dúo de prestidigitadores" en alusión a Quiñones y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Al hilo de estas palabras, el líder autonómico del PSOE ha incidido en que ambos "siguen engañando a los sorianos 40 años después", no solo por el "proyecto Oasis", sino también al inicio de las obras del Centro de Salud Soria Norte, al "abandono" del Hospital Virgen del Mirón "por la falta de aprovechamiento de los fondos europeos" o a las obras del Hospital Santa Bárbara "que siguen en curso cuando llevaban proyectadas desde hace 22 años".