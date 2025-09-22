Carlos Martínez, único precandidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de CyL

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, durante el Comité Autonómico que el partido celebra este sábado en el hotel Sercotel de Valladolid - PSCYL

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, es el único precandidato socialista a la Presidencia de la Junta tras concluir sin más aspirantes el plazo fijado en la convocatoria, una vez aprobado el calendario en el Comité Autonómico celebrado el pasado sábado en Valladolid.

Según han informado a Europa Press fuentes socialistas, el Comité Autonómico de Ética ha validado la documentación presentada por Martínez y remitirá su precandidatura a los órganos federales del partido para que, a partir de la medianoche, se abra el plazo de presentación y recogida de avales.

El proceso podrá realizarse tanto de forma telemática como presencial en las sedes socialistas de Castilla y León. Para convertirse en candidato oficial, Martínez deberá reunir entre el seis y el diez por ciento de los avales de la militancia.

Una vez cumplido este requisito, el actual líder socialista en la Comunidad será proclamado candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta a partir del 1 de octubre.