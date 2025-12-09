Carlos Núñez conectará música celta y tradición leonesa este sábado en el Auditorio Ciudad de León

Archivo - El músico Carlos Núñez en una imagen de archivo durante un concierto en Madrid en 2024. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

Carlos Núñez llevará este sábado al Auditorio Ciudad de León la gira del trigésimo aniversario de 'A Irmandade das Estrelas' con un concierto a las 21.00 horas en que convivirán la música celta y la tradición leonesa.

La organización ha liberado un cupo de últimas localidades con un precio especial desde 16,5 euros para la actuación, que además de celebrar los 30 años del disco que "cambió para siempre la historia de la música celta" en España, se convertirá en un punto de encuentro entre este género y la tradición leonesa, fiel a la filosofía del artista de que la música "no tiene fronteras".

Como ya es habitual en sus visitas, se subirán al escenario jóvenes invitados de la tradición musical leonesa, demostrando los "profundos lazos" que unen la música de León con el mundo celta, según ha informado a Europa Press en un comunicado Keltia Produccións.

Además, en esta ocasión el espectáculo tendrá un momento "muy emotivo" y exclusivo para la ciudad: se realizará un pequeño homenaje a la tradición de los ramos leoneses de Navidad. Núñez quiere poner así en valor esta "joya" del patrimonio etnográfico leonés, integrando su "sonoridad y belleza" en el repertorio de A Irmandade.

El concierto se plantea como un viaje en el tiempo. Sobre las tablas convivirán músicos veteranos, que acompañaron al gaitero en la grabación original hace tres décadas, con jóvenes talentos que ni siquiera habían nacido cuando el disco vio la luz.

El espectáculo recuperará la esencia acústica, la madera y la piel, "lejos de artificios" para buscar la "emoción pura" de las melodías que forman parte de la banda sonora colectiva. "León guarda tesoros musicales increíbles. Venir aquí y no invitar a su gente ni celebrar sus tradiciones, como los ramos, sería imperdonable. Queremos que sea una noche de hermandad", ha destacado la organización.