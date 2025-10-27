Carlos Saiz debuta con 'Lionel, una emotiva 'road movie' sobre las complejas relaciones familiares

Lionel Corral, Lionel Corral Bernal y Alicia Corral con el director Carlos Saiz en la Foto del Día de Seminci, donde presentan 'Lionel'. - SEMINCI

VALLADOLID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El realizador murciano Carlos Saiz debuta con 'Lionel', una emocionante 'road movie' que sigue a una familia real y la complejidad de sus relaciones durante un viaje de Murcia a Marsella, en una propuesta que destaca por su caracter intimista.

El filme ha tenido su estreno mundial este lunes en la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que ha dado una cálida acogida a una obra que mezcla ficción y no ficción. La familia que inspira y centra la historia se interpreta a sí misma, con sus conflictos reales.

Tanto Saiz, conocido por su trabajo en la dirección de videoclips para bandas como Los Planetas, Carolina Durante o Él Mató a un Policía Motorizado, como el reparto, Lionel Corral, Lionel Corral Bernal y Alicia Corral, así como los productores Mario Fornes, Nabil Ejey y José Nolla, han participado en esta cuarta jornada de la Semana.

Este proyecto cinematográfico narra el viaje el joven Lionel con su padre, también llamado Lionel y una figura ausente, para buscar a su hermana, que trabaja en Francia. Esta propuesta se inició en 2020 con el cortometraje 'La hoguera', que funciona como un primer acto de esta película que ha tardado cinco años en concluirse por el largo proceso para sacarla adelante.

Y es que, según el productor José Nolla, 'Lionel' es un "ejemplo de cine fuera de la norma, que asume riesgos narrativos y de producción", lo que determinó ese largo proceso, con un rodaje de 45 días y ocho meses de montaje, la parte más complicada según el director.

Este busco contar la historia de 'Lionel' desde la libertad. "Teníamos un guion clásico de ficción que marcaba la ruta, pero es algo que nunca mostré a los actores. No quería que se prepararan y me di cuenta que cuantas menos indicaciones daba era mejor", ha detallado, para precisar que la energía del viaje plasmado en la película "es muy parecida a la del rodaje".

Esto fue algo que los actores, no profesionales, recibieron muy bien. "La libertad se sentía en el simple hecho de estar frente a la cámara, sin guion, y poder expresarnos como quisiéramos", ha señalado Alicia Corral, tercer miembro de este retrato familiar, según un comunicado de Seminci recogido por Europa Press.

Respetar la intimidad de los personajes y la honestidad de la historia supuso un reto logístico, ha confesado, asimismo, el productor el productor Nabil Ejey: "El diseño de producción no podía ser puramente logístico y muchas veces íbamos en contra de este para favorecer siempre la historia".

"Hicimos el viaje junto de verdad. La carga emocional que Carlos deposita en la cámara la teníamos todos desde un primer momento", ha añadido este productor, mientras otro, Mario Fornes, ha incidido en que el filme logra traducir lo emocional de lo que implica el viaje físico de las personas, que sienten las heridas del pasado familiar

"Todos tenemos algo en nuestras familias que nos puede hacer conectar de una u otra manera. No creo que exista la familia perfecta y por eso estas historias nos llegan a todos*, ha apostillado.

Por otro lado, el director de la cinta ha puesto en valor la música, que jugó un papel central en transmitir las emociones de los personajes: "En el proceso de guion teníamos una lista de Spotify hecha por Lionel. Y desde el principio fue muy claro que la música tenía que corresponderse con lo que los personajes escuchan y sienten".

Este drama familiar ha supuesto así una aventura para el cineasta y la propia familia protagonista, que compite ahora por la Espiga de Oro de la 70 Seminci.