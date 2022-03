Carmelo Gómez: "Que uno se ría de otro, el otro se levante y le dé una hostia es realmente desagradable"

Radiografía a Lorca a través de su obra en un espectáculo en el que sus versos sirven para denunciar los horrores de la guerra en Ucrania

Prevé un cambio cercano ante el "hartazgo social" y espera que los jóvenes "dejen de estar encriptados" y "agarren el toro por los cuernos"

VALLADOLID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El actor Carmelo Gómez se ha pronunciado sobre la bofetada que Will Smith propinó al cómico Chris Rock durante la gala de los Oscar para lamentar lo ocurrido y criticar que la violencia se haya convertido "en algo habitual" en la sociedad.

"Que hoy un señor se ría de otro en la gala más importante de las galas y el otro se levante y le dé una hostia delante de todos, eso es realmente desagradable", ha señalado Gómez en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la representación en Valladolid de su espectáculo 'A vueltas con Lorca'.

Este incidente tiene que ver, a su juicio, con un mundo "en el que la violencia se ha convertido en una cosa habitual" y en el que "todo el mundo se insulta y no pasa nada", tras apuntar a los comentarios sobre la actriz Jada Pinkett, esposa de Smith, en el monólogo de Rock que precedieron a la agresión del actor.

"La frivolidad no construye, sino que destruye, enemista", ha recalcado Gómez, quien ha criticado que a día de hoy "se pueda decir una mentira y con llamarse 'fake news' ahí se quede todo", al hilo de lo cual ha advertido de que "llega un punto en que las redes sociales no resuelven el problema", sino que "lo agrandan".

"Estamos viendo gestos que son de rabia, de inconformismo, de que no estamos a gusto en nuestra piel, terminará tomando cauce por algún sitio", ha señalado el actor leonés, quien prevé "un cambio cercano" ante el "hartazgo social" y espera que los jóvenes "dejen de estar encriptados en lo online" y "agarren de una santísima vez el toro por los cuernos".

UCRANIA

Carmelo Gómez representará este sábado, 2 de abril, en el Teatro Zorrilla 'A vueltas con Lorca', una "radiografía" de la vida del autor a través de su obra en un espectáculo en el que su poesía adopta una nueva dimensión para denunciar los horrores de la guerra desde la perspectiva de los ucranianos Mikhail Studyonov y Tatiana Studyonova, quienes comparten matrimonio y se alternan en esta gira para acompañar al piano al actor e incluso dar voz a algunos versos del granadino.

"Eso está ahí, y como es una realidad, la hemos incorporado", reconoce el actor, quien aclara que no han convertido este conflicto "en protagonista", pero "obviamente está nada más arrancar". "El público sabe perfectamente que hay un pianista que es ucraniano", señala Gómez, el cual alaba tanto a Mikhail --músico titular en este espectáculo-- por ser "un tipo muy profundo" y una persona "muy especial", como a Tatiana --la cual lo sustituye en diversas funciones--, alguien "mucho más emocional que él".

"No te podría decir ahora mismo quién me gusta más, los dos conocen perfectamente la obra y los dos tocan muy bien. Tienen familias allí, unos han podido salir, otros no, y los que no pueden salir están todos los días llamando por teléfono diciendo: estoy aquí, estoy allá, nos han bombardeado, nos han dejado de bombardear... Eso es un hecho, eso está ahí y como es una realidad, la hemos incorporado", ha explicado Gómez, quien defiende que "la función está viva todos los días", con algún elemento "que se añade" y otro "que se va" porque "ya no cabe".

"Jugamos mucho con la paz, con la idea de entendimiento, con la idea de concordia, con la idea de tragedia que es la muerte, con ese sentimiento del que hablaba Machado, de amor es lo que es exclusivamente otro, no ella o él, sino todo lo otro", ha defendido.

Como subraya el actor, es "imposible entender" la poesía de Federico García Lorca "sin entender su vida y viceversa", por lo que en 'A vueltas con Lorca' se cuenta su vida a través de su obra y de lo que "él mismo escribió sobre sí mismo a través de los personajes".

"El relato que hacemos es un relato de vida y muerte que va desde Granada, recorriendo el mundo, incluida Nueva York, con todos los amores y desamores", señala el intérprete, que añade a esto "todas las influencias" que lo marcaron, tales como Lope de Vega, Cervantes, Shakespeare, Rubén Darío o los poetas arábigo-andaluces, pero también "la gente del campo y la influencia popular", todo ello "para terminar de nuevo en Granada".

IDEA DE TRAGEDIA

Ese camino lo recorren actor y pianistas a través de una "idea de tragedia" en la que el pesimismo que "los desamores" y las "lágrimas" que brotan de los ojos "como ríos de sal" exudan también "esperanza" y "alegría de vivir", ya que "Lorca tiene siempre la palabra amor a mano", por lo que los espectadores abandonan el teatro "emocionados", aunque algo "desconcertados" al encontrarse "con una cosa que no esperaban". "El texto tiene que terminar con amor y primavera, creo que la gente sale con ese punto sorprendente de ese mundo de contrarios compatibles, y yo creo que salen contentos", ha reivindicado.

Carmelo Gómez se refiere a García Lorca como "una bestia" que era "capaz de adaptarse a todo" y cuyo poder de comunicación permite que lo puedan entender "chinos, árabes, negros y blancos". "Todo el mundo comprende a Lorca en todos los lugares", añade.

Sin embargo, reconoce las dificultades que, de escribir sus versos hoy en día, tendría en un mundo con unos códigos "mucho más difíciles para la poesía profunda" como la suya y donde predomina "lo superficial, la prisa y el agítese antes de usar". "Claro, Lorca no es eso", constata el actor.

En este sentido, admite que "hay autores que se han mantenido", como es el caso del granadino, gracias a que "la historia los ha puesto en su sitio", pues "es evidente que Federico no tuvo el mismo éxito en vida del que ha tenido ahora" y "se quedaría loco" de ver la trascendencia que ha logrado.

Las frustraciones que Lorca sufrió en vida permitieron, como reconoce Carmelo Gómez, que su obra tomara el camino que tomó y que se marchara a lugares como Nueva York, sin lo cual "sería otro poeta". "El hombre puede crear un conflicto, y otro y otro, pero nunca sabemos hasta qué punto eso es un camino hacia otro lugar. Yo creo que la humanidad ha ido dando pasos hacia adelante y los que da hacia atrás son terribles y están llenos de sangre y de destrucción, pero volvemos a ir hacia adelante", apunta Gómez, que se reconoce "optimista" respecto al cambio social que vendrá.

MAYOR SINTONÍA CON LA NATURALEZA

Para él, más allá de resolver lo más urgente, como la guerra en Ucrania, uno de los pasos "más importantes" que tiene que dar la humanidad es "empezar a tener una sintonía mayor con la naturaleza", porque ella "es más fuerte" y "para la Tierra no sería un gravísimo problema" seguir sin seres humanos, pues "ya estuvo muchísimos millones de años" así. "Somos nosotros los que tenemos que hacer algo por resolver las cosas y no tratar mal a la madre naturaleza", insiste.

Al hilo de esto, ha recordado que el propio Lorca "ya anticipaba eso" hace 100 años, cuando llegó a la Gran Manzana y vio "lo que nadie veía", que esa "cuna del desarrollo" y "de una nueva forma de entender el mundo" mediante la "masificación y la riqueza constante" que mostraban el cine y los medios de comunicación, en realidad "era insostenible".

'A vueltas con Lorca' supone "un gran desarrollo" en la carrera de Carmelo Gómez, como reconoce, pues lo obliga a ponerse "cuerpo a cuerpo con un público" que le habla sin que exista "esa cuarta pared". "Para mí es un acicate importante, una gran responsabilidad. Yo soy un transmisor y me dedico única y exclusivamente a hacer aquello que hacían Homero y Hesíodo, contar cuentos, sacando versos de aquí, de allá, darles toda la emoción que pueda y contar la vida de un poeta que tuvo un extraordinario compromiso con el amor", concluye Gómez.