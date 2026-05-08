Carmen Calvo asegura que no se puede "vivir sin memoria" para continuar la construcción de la democracia

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; el rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, y el secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha asegurado que no se puede "vivir sin memoria" para continuar con la construcción de la democracia para lo que ha pedido el recuerdo de "justicia" y "dignidad" de quienes iniciaron el camino democrático y "tristemente les costó la vida".

Calvo se ha expresado así en un acto organizado por UGT Castilla y León en la Universidad de Valladolid como homenaje a las víctimas del exilio español en este 8 de mayo, día que la Ley de Memoria Democrática estableció de recuerdo y homenaje a estas personas que tuvieron que marcharse del país como consecuencia de la Guerra y la Dictadura.

En este sentido, la exvicepresidenta del Gobierno ha advertido de que los pueblos "no pueden vivir sin memoria", igual que los seres humanos. "Cuando no tenemos memoria ya estamos en una enfermedad que nos resulta difícil vivir", ha apuntado como "primer mensaje para quienes combaten la memoria", una parte "indisoluble de estar vivos", también "en colectivo".

Calvo, quien ha pronunciado la conferencia 'Memoria para la Defensa Democrática' en la que ha reflexionado sobre cómo opera la memoria y la historia para seguir "construyendo la democracia", a cuya construcción y sostenimiento ayuda tener un "recuerdo" de justicia y de dignidad para quienes antes iniciaron ese camino, "para quienes en muchos casos tristemente les costó la vida" y ha incidido en que ahora se cuenta con una "gran democracia" porque antes ellos la "pelaron".

La socialista considera que no conviene olvidarlo y además que lo sepan "con mucha más claridad" los jóvenes porque son "el siguiente eslabón que tiene que tirar de la cadena de vivir de manera pacífica" y seguir ampliando "la dignidad" del ser humano, "que esa es la democracia.

Además, ha apuntado que también en este 8 de mayo Europa recuerda el final del fascismo, "la cara más dura que el mundo ha tenido que vivir en relación al autoritarismo", que la vivió Europa.

DEMOCRACIA EUROPEA

"La Europa oculta, la Europa avanzada, fue la que dio el campanazo inhumano y terrible de 50 millones de personas asesinadas en una guerra contra las libertades y contra las democracias, contra la incipiente democracia española en la Segunda República, contra la democracia alemana de la República de Weimar", ha señalado Calvo como la historia a recordar. "Si no, no sabemos definitivamente ni quiénes somos ni a dónde vamos", ha añadido.

La presidenta del Consejo de Estado ha recordado que en ese 8 de mayo en el que se abrieron los campos de concentración se inició el camino "de verdad y de justicia" por el que han transitado todas las democracias europeas, algo que considera que la española tiene que seguir haciendo.

Por eso, ha incidido en que la Ley de Memoria Democrática que se impulsó cuando ella misma estaba en el Gobierno se marcó esta fecha para recordar a las víctimas del exilio y ha recordado cómo los republicanos recibieron a los militares que les liberaban con carteles en los que les decían que les perdonaban.

"Parece que somos herederos de eso, pues esto hay que decirlo y esta es tarea de todos, desde los del Estado, desde las universidades desde los medios de comunicación, desde la conversación", ha señalado Calvo, quien ha advertido de que están en juego "las libertades, los derechos, la igualdad, la justicia y la verdad" de todos.

"Este país volvió a retomar el camino de la democracia porque muchos pagaron con sus vidas y pagaron convirtiéndose en apátridas", ha añadido la exvicepresidenta del Gobierno, quien ha abogado por leer al exilio español para "entender el sufrimiento" que provoca convertirse en apátrida. "Es decir, que nadie te considere español siendo español, no poder volver", ha señalado Calvo, quien ha incidido también en la "inmensa pérdida" que además tuvo España con aquella generación de intelectuales y científicos de la que "se desprendió" porque muchos murieron o fueron al exilio.

"En mi opinión todavía no nos hemos recuperado de esa generación que perdimos", ha asegurado Carmen Calvo, quien cree que no ha habido una recuperación tras la "fractura" que "la dictadura se encargó de agrandar" y de la que todavía hay que "seguir achicando agua" para reconocer las aportaciones a la cultura y a la ciencia que España hizo.

MEMORIA EN CASTILLA Y LEÓN

Por su parte, el secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, ha incidido que en aquella época se carecía libertad y sobre todo había "miedo a la represión, a los juicios y sobre todo también por perder la propia vida", algo que se recuerda en esta fecha que también coincide con el fin de la Segunda Guerra Mundial y de la liberación de Europa. "Y sobre todo de liberarnos de las guerras del fascismo y de las guerras del fascismo sobre todo en Europa", ha añadido.

Lobo ha aclarado que lo que se pretende con un acto "sencillo" pero "muy emotivo" es recordar a quienes tuvieron que marcharse, con la consiguiente ruptura de muchas familias y vidas, "una tragedia colectiva de este país".

En esta línea, ha incidido en que UGT también fue víctima de la dictadura y tuvo que mantener la vida orgánica fuera de España para mantener "viva" la dirección del sindicato y para seguir con el apoyo a la "pequeña resistencia" y dar "soporte" a los hombres y mujeres que querían combatir la dictadura.

En este contexto, Lobo ha recordado por otro lado que Castilla y León tiene 700 fosas comunes, la mitad aún sin exhumar y considera que tiene una "deuda pendiente" con la memoria y las miles de familias "pendientes de reconocer y de reparar la memoria y la dignidad de sus familiares".

Para ello ha recordado que la ley de Memoria Histórica y la de Memoria Democrática fueron una "palanca" y en Castilla y León se desarrolló un decreto que dice "con claridad" que Castilla y León "condena realmente" la dictadura franquista y se emplazó a recuperar la dignidad y la memoria.

Sin embargo, cree que queda "mucho trabajo por hacer" y "mucha tarea pendiente" cuando se está a las puertas de una futura composición de un gobierno "que todo apunta que entrar otra vez de nuevo la extrema derecha y la ultraderecha en Castilla y León", a la que ha acusado de querer "borrar" la memoria colectiva y de los miles de personas que todavía "se han perdido, están en las cunetas y en las fosas comunes" de la Comunidad.

Por ello ha asegurado que el sindicato estará ahí, tras lo que ha emplazado al futuro gobierno de la Comunidad a que cumpla el "marco de convivencia", que es el Estatuto de Autonomía, que ""apela por la democracia, por la tolerancia y por la convivencia" y que "realmente se respete la memoria".

Así, ha reclamado hacer un trabajo también para "reconocer y reparar a aquellas personas que, por defender la democracia, tuvieron que marcharse" y mantener sus proyectos de vida fuera de Castilla y León.