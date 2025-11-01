Carnero anuncia una inversión de 1,5 millones para mejorar el entorno del cementerio de El Carmen

Archivo - Carnero, durante la atención a medios. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha anunciado que el Ayuntamiento invertirá 1,5 millones de euros a partir de 2026 para mejorar la accesibilidad y el entorno del cementerio de El Carmen, un lugar con un "gran valor histórico y emocional" para la ciudad.

El proyecto contempla una inversión total de 1.500.000 euros, de los cuales 200.000 euros se ejecutarán en 2026, si bien el resto se destinará a los ejercicios presupuestarios posteriores.

Así lo ha trasladado este sábado el regidor en el marco de su visita al mencionado camposanto con motivo de la conmemoración del Día de Todos los Santos, un lugar con un "gran valor histórico y emocional" para la ciudad, por lo que el compromiso del Consistorio es "cuidarlo y adaptarlo a las necesidades actuales, sin perder su carácter y serenidad".

La actuación tiene como finalidad mejorar los paseos de tierra existentes, mantener las cunetas naturales que canalizan el agua de forma tradicional, sustituir los árboles secos por nuevas especies y ajardinar las zonas interiores.

Asimismo, Carnero ha informado de que la primera fase se centrará en la parte más antigua del cementerio, pero que ya se estudia extender las mejoras al resto del recinto, "especialmente en materia de accesibilidad y arbolado".

En este sentido, el alcalde ha explicado que estas intervenciones buscan "no solo mejorar la comodidad de los visitantes, sino también hacer del cementerio un espacio más sostenible, verde y respetuoso con el paisaje urbano".

También, el regidor ha subrayado que el Ayuntamiento tiene "como prioridad" la modernización y ampliación del cementerio de 'Las Contiendas', donde se llevará a cabo en distintas fases, cuya primera etapa está prevista para 2026, la instalación, en un espacio municipal adyacente al recinto, de una zona habilitada para depositar los restos de las mascotas.

A su vez, Carnero ha señalado que el cementerio de 'Las Contiendas' contará con un espacio destinado a las personas que opten por la cremación y quieran depositar las cenizas en el "jardín de las cenizas, junto a un muro del recuerdo en homenaje a los seres queridos".

Además, Carnero ha recordado a todos los vallisoletanos y vallisoletanas fallecidos así como a quienes "han dado su vida al servicio de los demás, especialmente miembros de cuerpos emblemáticos como la Policía Local, la Policía Municipal y el Cuerpo de Bomberos".

Paralelamente, el alcalde ha remarcado el trabajo de todas las personas que realizan una labor en cada uno de los tres cementerios, tanto el de Puente Duero, el de 'Las Contiendas' y 'El Carmen'.

Posteriormente, el primer edil, acompañado por varios miembros de la corporación municipal, también ha visitado el cementerio de 'Las Contiendas'.