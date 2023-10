Carnero anuncia con la Junta nueva parcela para polideportivo Miguel Delibes y recalca que "no se había empezado nada"

Firmarán un convenio "en breve" pero mantienen que se comenzarán las obras "a lo largo de 2025"

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, ha anunciado este viernes, junto al director general de Centros e Infraestructuras de la Junta, José Miguel Sáez Carnicer, la parcela de 4.317 metros cuadrados en la que se ha reubicado el proyecto de polideportivo del colegio público Miguel Delibes, ya que en la ubicación que propuso el anterior equipo de Gobierno "sólo cabía un gimnasio".

En una rueda de prensa que han ofrecido ambos representantes después de celebrar una reunión de menos de media hora de duración, Carnero ha defendido que el equipo de Gobierno formado por PP y Vox no ha "paralizado" el proyecto, tal y como ha asegurado esta semana el Grupo Municipal Socialista, porque "no se puede paralizar lo que no se ha empezado".

Así, el regidor vallisoletano ha incidido en que el anterior equipo de Gobierno formado por el PSOE y VTLP "solo" había mantenido conversaciones "presenciales y por correo electrónico" y había aprobado "unilateralmente" una propuesta de convenio, en junio de 2022, con una parcela que los técnicos de la Junta consideraron insuficiente para construir un polideportivo "digno" tanto para el colegio público como para el barrio de La Victoria y Puente Jardín.

"No hay ni tan siquiera un convenio entre el Ayuntamiento de Valladolid y la Consejería de Educación, por tanto no se puede paralizar lo que no se ha empezado", ha defendido Carnero, que ahora recalca que las obras del nuevo polideportivo no podrán comenzar antes de 2025 --el PSOE defiende que si se hubieran iniciado los trámites durante su mandato o incluso este verano, podrían haber empezado las obras en 2024--.

"El problema es que para ejecutar algo necesitas un proyecto. Y para tener un proyecto necesitas una redacción. Y para tener una redacción necesitas una licitación. Y para tener una licitación necesitas voluntad política. Y necesitas haber cedido unos terrenos", ha aseverado Carnero.

Por ello, ha añadido que la pretensión de ambas administraciones, que cofinanciarán el proyecto, es tener en marcha las actuaciones del polideportivo en el año 2025, pues aduce que se necesita tiempo para licitar la redacción del proyecto, materializar el proyecto, licitar la ejecución y comenzar las obras.

Según el nuevo equipo de Gobierno, sus predecesores realizaron una retención de créditos en 2022 de 1,5 millones de euros, dividido en tres partidas correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024, que "en el hipotético supuesto de que se hubiera firmado el convenio este año, no se hubiera podido dedicar al polideportivo, porque ni siquiera estaba iniciada la redacción del proyecto, y sin proyecto no hay obra".

Por su parte, el director general adscrito a la Consejería de Educación ha asegurado que en 2021 comunicaron al Ayuntamiento de Valladolid la voluntad de llevar a cabo en este colegio un proyecto de polideportivo. "Ellos tardaron un tiempo en contestar y contestaron que querían participar, pero que querían hacer algo más amplio, ya excesivamente amplio para las necesidades educativas que teníamos", ha añadido.

Sáez Carnicer mantiene que la Junta "siempre" está dispuesta a dialogar con los ayuntamientos pero afirma que "durante un tiempo" no tuvieron noticias del consistorio vallisoletano, hasta que aprobaron de manera unilateral una propuesta de convenio para construirlo con una parcela en la que "no cabe" el proyecto pretendido.

"Básicamente era nuestro principal problema y los técnicos de la Junta así lo han ido manifestando siempre", ha recalcado Sáez, que ha incidido en que el polideportivo que se quiere construir podrá ser utilizado tanto por los alumnos del colegio como para competiciones oficiales, con vestuarios suficientes para árbitros y para los equipos.

REUBICACIÓN DE UNA PISTA DEPORTIVA

La parcela propuesta se ubica en la misma manzana del CEIP Miguel Delibes, aunque da a la calle Madreselva --entre el Centro Cívico Canal de Castilla y la pista de velocidad--, y en una parte de ella actualmente se ubica una pista deportiva que se reubicará en una zona del terreno que había propuesto el anterior equipo de Gobierno --entre el colegio y el Centro Cívico--.

Esta obra se realizará simultáneamente a la redacción del proyecto del polideportivo, antes de que se ejecute, por lo que Carnero ha garantizado que los vecinos "no se verán privados en ningún momento de esta instalación deportiva".

La parcela propuesta para el polideportivo tiene una superficie de 4.317 metros cuadrados y "se va a estudiar la posibilidad" de que cuente con unas dimensiones de 45 metros de largo por 30 metros de ancho y que se pueda instalar, en uno de sus laterales, un graderío con en torno a 150-200 asientos.