Carnero asume la "renuncia" a los fondos para el proyecto de Las Norias y culpa de ello a los 11 millones de la SVAV

VALLADOLID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, ha reconocido este miércoles que el equipo de Gobierno ha "tenido que renunciar" a la subvención de un millón y medio de euros de fondos europeos para un proyecto para la rehabilitación de un espacio en Las Norias y la construcción de viviendas para jóvenes y ha culpado de ello a que no se ha permitido al Ayuntamiento aplazar la aportación de 11 millones de euros que tiene que realizar este año a la Sociedad Alta Velocidad.

Así lo ha apuntado Carnero al ser preguntado sobre si considera que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y exalcalde socialista, Óscar Puente, toma las decisiones sobre el proyecto ferroviario por "venganza" por los resultados de las últimas elecciones municipales, tras las que llegaron al Gobierno municipal PP y Vox.

"Es ininteligible", ha apostillado Carnero sobre le actitud de Óscar Puente, pues ha reflexionado que los hechos "hasta ahora demuestran" que el exalcalde "no quiere a su ciudad".

Para tratar de argumentar esa idea, Carnero ha puesto el "ejemplo" de que el Ayuntamiento ha "tenido que renunciar a una subvención en torno a un millón y medio de euros en Las Norias", un hecho que fue criticado este martes por el Grupo Municipal Socialista, y que según el regidor 'popular' dicho proyecto podría ejecutarse "perfectamente" si el ministro hubiera permitido al Ayuntamiento no tener que aportar en 2024 once millones de euros comprometidos dentro del convenio para las obras de la integración ferroviaria.

Carnero ya mencionó en una rueda de prensa a finales de año que si se permitía al Ayuntamiento diferir esa aportación en las siguientes anualidades podrían afrontar en 2024 varias inversiones como el comienzo del proyecto de rehabilitación de los edificios del Parque de las Norias, diseñado durante el anterior mandato municipal, con una partida de "dos millones de euros".

Ese proyecto, como apuntó este martes el PSOE, estaba vinculado a una subvención de fondos europeos de 1,5 millones de euros, que solicitó el anterior equipo de Gobierno y que ahora se ha perdido.

Carnero ha reconocido que "en esta casa hay una serie de prioridades" y así se incluyeron en el presupuesto municipal de 2024 inversiones más prioritarias y con el margen de esos 11 millones de euros de la SVAV se preveían otros proyectos adicionales.

"Si yo acometo el proyecto de Las Norias en este momento, dejo de acometer otros proyectos que hemos entendido que habría que priorizar", ha justificado antes de reflexionar que "gobernar es priorizar".

En cualquier caso, Carnero ha defendido en relación a Las Norias que el Ayuntamiento "recobrará" el proyecto con la intención de "acudir a nuevas convocatorias de fondos europeos" y se acometerá "en años venideros", pero ha insistido en que el proyecto "se ha visto maltratado por una decisión incomprensible de quien fue alcalde de esta ciudad y ahora es ministro de Transportes y Movilidad Sostenible".

Asimismo, ha insistido en que no entiende que el Ministerio no haya dado la opción al Ayuntamiento de no tener que transferir 11 millones de euros a la SVAV, "que en este momento en caja la friolera de 80 millones de euros y en proyecto de presupuestos para este ejercicio solo 34 millones de euros". También ha insistido en que de esos once millones de euros, tres proceden de reajustes de anualidades "que realizó el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible siendo alcalde de Valladolid".

Jesús Julio Carnero ha apuntado que por el momento transferirán "a lo largo del presente ejercicio, cuando llegue el momento" la cantidad de 11 millones de euros a la SVAV, pero ha apostillado que seguirá "luchando por el reajuste de anualidades hasta el 31 de diciembre".