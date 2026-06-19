Carnero, sobre su ausencia en los actos de la estación: "No voy donde no me invitan. El sanchismo levanta muros"

Carnero, durante la presentación del Mundial de Micro Abierto de Poesía. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha confirmado que el Ayuntamiento no ha recibido invitación por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para estar presente en la visita de este viernes de su titular, Óscar Puente, a la estación de trenes donde colocará la primera piedra de las obras de remodelación de la estación de tren Valladolid-Campo Grande.

"No voy donde no me invitan. Otros, como ya saben, lo han hecho. Les invitaron y les tuvieron que echar. Yo, ante esa duda, no me voy a exponer", ha zanjado en la atención a medios después de presentar la segunda edición del 'Mundial de Micro Abierto de Poesía.

En su respuesta, ha aludido a que la ciudad sí vive hoy una "cita histórica" que, en su opinión, es la toma de posesión de la rectora de la UVA, Pilar Garcés, para lamentar, por último, que el "sanchismo" persista en "levantar muros".