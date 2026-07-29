Carnero defiende que no pretende parar la obra de la estación y que sus recursos buscan defender la autonomía municipal

VALLADOLID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha defendido este miércoles que no busca que con los recursos judiciales que ha planteado el Ayuntamiento sobre el proyecto de las obras de remodelación de la estación Campo Grande se "paralicen" sino que pretende "defender la autonomía municipal", que Adif y el Ministerio de Transportes tenga en cuenta a "la ciudad" en el proyecto y que se elabore "un plan especial".

En declaraciones a los medios de comunicación, Carnero ha explicado los motivos por los que después de la inadmisión por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional del recurso que presentó el Ayuntamiento contra el Proyecto de construcción de la remodelación de la estación de Valladolid Campo Grande, el Ayuntamiento tiene intención de presentar recurso de apelación ante el Alto tribunal.

Tras manifestar el respeto a "la decisión judicial" ha justificado que el Ayuntamiento no está "de acuerdo" con dicha resolución y por la "cuestión formal" que señalan como motivo para no entrar a pronunciarse sobre el fondo del recurso del Ayuntamiento, más allá de señalar que los aspectos "controvertidos" que se planteaban "dudas" que justificaban la interposición de esta acción judicial.

"Desde el primer momento recurrimos a esta actuación porque entendemos e interpretamos, que así lo señala la ley del sector ferroviario, que para llevar a cabo un proyecto que excede la mera propiedad ferroviaria, se tiene que consultar y se tiene que hacer un plan especial, en el que consultar a la ciudad correspondiente, cosa que en este caso no se ha hecho", ha defendido Carnero.

Por ello, el "sentido único" de interponer el nuevo recurso a la inadmisión, que "alude a una cuestión formal" es defender "un principio tan básico en el Estado de Derecho como es la autonomía municipal", pues ha aseverado que en Adif observa "una falta de voluntad absoluta".

"Defender la autonomía municipal es defender los derechos de todos y cada uno de los vecinos de una ciudad y eso se trata de seguir defendiendo siempre, porque nosotros no nos oponemos a la estación de trenes", ha enfatizado Carnero, que ha recalcado que las obras de la estación deberían incorporar un plan especial en el que "necesariamente se tiene que contar con la voluntad del Ayuntamiento".

Todo ello, ha añadido Carnero, en una obra que considera que avanza "lenta y ralentizada" y que asegura que "está empezando a causar gravísimos trastornos a los vecinos de la ciudad de Valladolid, como todos podemos sufrir en este instante".

En cualquier caso, el alcalde ha argumentado que el "defecto de forma" que alude la resolución conocida este martes "no está", a su juicio, porque el Ayuntamiento "aportó los informes" y algunos de ellos de manera electrónica.