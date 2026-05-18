Carnero destaca al artista vallisoletano Coello como "un referente" que unió "el arte y la tierra"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha destacado este lunes al escultor y pintor José Andrés Coello, fallecido este domingo en la ciudad, como un "referente" artístico que "durante muchas décadas ha puerto en valor algo tan importante algo como la unión entre arte y tierra".

Así lo ha destacado Carnero este lunes en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Gobierno local y tras la cual ha asegurado que se iba a desplazar al tanatorio en el que se velan los restos del escultor vallisoletano, fallecido a los 90 años.

Carnero ha destacado que el artista "puso en valor durante muchos años la conexión entre arte y tierra", al tiempo que lo ha considerado un "referente, desde el punto de vista de creaciones de barro y cerámica".

También se ha referido a su "conexión" entre la ciudad y la provincia, porque si bien su taller se encontraba en Valladolid, la vinculación con temática rural de la provincia era "total y absoluta".

El alcalde, que publicó un mensaje de pésame a primera hora de la mañana de este lunes, ha pedido que Coello "descanse en paz" y ha confirmado que en el Pleno de la corporación, que se celebrará el próximo lunes 28 se le hará referencia entre las condolencias que se señalan en cada sesión.