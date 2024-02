Carnero espera plantear en el Consejo de Administración de la SVAV este viernes el "reajuste" de aportaciones en 2024

VALLADOLID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha confirmado este martes que el próximo viernes, 16 de febrero, se celebrará Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) en principio para aprobar varios modificados de los proyectos de túneles de Labradores y Padre Claret pero él parte con la intención de proponer en la sesión el "reajuste" de aportaciones para 2024, cuando el Consistorio debería contribuir con 11 millones de euros.

Carnero, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha recordado la reclamación planteada hace unos meses para que en 2024 se permita al Ayuntamiento no tener que aportar los 11 millones de euros inicialmente presupuestados para este año y diferirlos en próximas anualidades dado que considera que actualmente la SVAV tiene fondos suficientes para afrontar sus compromisos en el presente ejercicio.

Carnero ha apuntado que en el Consejo de Administración se aprobará el presupuesto de la sociedad para este año, que estará en torno a los 35 millones de euros. Además, ha asegurado que la entidad tiene en tesorería 80 millones de euros.

Por ello, ha defendido, al equipo de gobierno le parece "lógico" un reajuste de anualidades que además permitiría destinar los 11 millones de euros en 2024 a proyectos que beneficien "a todos los vallisoletanos.

Por otro lado, como ha explicado Carnero, en el orden del día se incluye la aprobación de dos modificados de proyecto para el túnel de Labradores --aunque durante su intervención ante los medios el regidor ha hecho referencia al de "Panaderos", situado muy cerca y que se encuentra concluido desde hace casi un año-- y el de Padre Claret.

En el primero de los casos, como recoge una información de El Diario de Valladolid-El Mundo este martes, se incrementa en 2,7 millones de euros el proyecto --que sumaba un total de 14,3 millones entre la actuación de los pasos para tráfico y peatones en Panaderos, la urbanización exterior y la renovación del túnel de Labradores-- para, como ha detallado Carnero, rebajar la cota inferior del mismo.

"Se trata de algo que no sé cómo no se le ha ocurrido antes hacer a alguien. Como es bajar la cota y que no tengamos cada dos por tres que esté aquello obstruido por un autobús o esté obstruido por cualquier vehículo de dimensiones grandes", ha aseverado el regidor 'popular'.

Carnero ha precisado que "era algo que estaba ya contemplado --aunque cabe apuntar que el exalcalde socialista, Óscar Puente, ya habló de la posibilidad de una obra para ganar gálibo en el túnel en septiembre de 2022-- y "lo que se hace es simplemente es la modificación del propio contrato".

En cuanto al túnel de Padre Claret, que según Carnero, se encuentra ya próximo a su finalización, el modificado de la obra para sumar al coste 600.000 euros.

En cualquier caso, el alcalde ha defendido que estas modificaciones "no empañan" ni influyen en el proyecto del soterramiento, que como ha insistido es "el gran proyecto que tiene esta ciudad", ya que defiende estas dos actuaciones serían incompatibles una hipotética obra de túnel para el soterramiento.

Asimismo, ha apuntado que en la reunión de este viernes el Ayuntamiento también reclamará la celebración de un Consejo de Administración extraordinario para conocer el estado de situación de las obras del convenio de integración ya que recuerda que han transcurrido meses desde que el PP y Vox tomaron las riendas del Gobierno municipal y ve necesario conocer el estado de la integración para, también, "analizar el proyecto de soterramiento" que el Gobierno municipal quiere llevar a cabo.

Asimismo, plantea que en esa reunión extraordinaria se debería explicar "el estado de las de los soterramientos a lo largo y ancho de este país".

Carnero ha precisado que una vez realizada la reunión del Consejo de Administración este viernes mantendrá un encuentro con los medios de comunicación para informar "con todo lujo de detalles" de los asuntos que se traten.