Carnero inaugura el campo 2 en Pepe Rojo en su compromiso de seguir impulsando Valladolid como ciudad del rugby

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha inaugurado hoy el campo 2 'Promesas' en el Complejo Deportivo Ciudad de Valladolid, en su "compromiso" de seguir impulsando Valladolid como ciudad del rugby al entender que esta disciplina "es parte esencial de la identidad deportiva, social y cultural vallisoletana".

En la inauguración, ha estado acompañado por el presidente del VRAC Quesos Entrepinares, Jorge Calleja 'Hollister', y Julio Álvarez, directivo del Inexo El Salvador. La obra de esta instalación ha supuesto una inversión municipal de 670.000 euros tras un periodo de ejecución de tres meses, explica el Consistorio en un comunicado.

"Estamos ante una realidad que se antojaba muy necesaria y nuestro compromiso con el rugby en esta ciudad es claro y latente, por eso hemos puesto paso firme en esta la instalación que va a desahogar notablemente la intensa actividad y entrenamientos de los dos clubes vallisoletanos, Inexo El Salvador y VRAC Quesos Entrepinares. Esto permitirá preservar en mayor medida el campo 1", ha detallado el regidor.

Carnero ha incidido en que Valladolid es una ciudad en la que "el rugby no solo se juega, sino que se vive, se siente y se transmite con pasión de generación en generación". "Es parte esencial de la identidad deportiva, social y cultural vallisoletana", ha apostillado.

La obra ha consistido en sustituir el césped natural, en mal estado, por otro de hierba artificial de última generación que cumple la normativa técnica vigente para su homologación en competiciones deportivas de rugby (césped sintético 60 milímetros World Rugby) donde se van a poder disputar encuentros de División de Honor A masculina (Cat. 2, según la Normativa de Federación Española de Rugby para la homologación de campos de rugby para competición nacional e internacional).

El deterioro del propio terreno de juego ha obligado a esta remodelación con motivo de la intensidad de uso previsto y, además, conllevará una reducción económica en el mantenimiento de la instalación. El impacto de uso es significativo teniendo en cuenta que lo utilizan más de 9.700 deportistas al año, a través de 216 partidos.

Si se habla de entrenamientos hay que resaltar que se producen 612 entrenos anuales con participación de más de 21.400 usuarios, detalla la información.

Tras las obras, el nuevo campo de césped artificial se convierte en un terreno de juego con una superficie permeable, que permitirá el mayor aprovechamiento posible del agua de lluvia para el riego, con una mejor gestión del agua y una solución hidrológicamente más sostenible que una base impermeable con vertido del agua de lluvia al alcantarillado convencional.