Carnero incluye en el próximo Pleno las dos mociones sobre el "alcalde B" tras la resolución judicial que le obliga

VALLADOLID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha comunicado en la Junta de Portavoces celebrada este lunes en el Ayuntamiento de Valladolid que en el orden del día del próximo Pleno, convocado para el lunes 14 de septiembre, se incluirán las dos mociones sobre el desempeño del coordinador de Políticas Públicas, al que el Grupo Municipal Socialista se refiere como "alcalde B", después de la resolución judicial que condena al regidor a permitir el debate de estas propuestas.

En declaraciones a los medios de comunicación, Carnero ha explicado que dará cumplimiento a lo señalado por la magistrada titular del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo 4 de Valladolid, que estimó un recurso presentado por el Grupo Municipal Socialista después de que hace un año el alcalde no permitiera la inclusión en sendos plenos de dos mociones relativas, literalmente, al "alcalde B", un término que el alcalde considera "despectivo".

De esta manera, en la sesión plenaria correspondiente al mes de agosto, que se celebra, con convocatoria extrarodinaria, ya en el mes de septiembre, incluirá las dos mencionadas mociones del PSOE para debatir el desempeño del cargo que ocupa desde hace casi tres años Indalecio Escudero.

Según el Grupo Municipal Socialista Carnero no recurrirá la sentencia y por eso ha incluido en el orden del día de dicha sesión las dos mociones con "los mismos enunciados", que son "moción para que el señor Carnero demuestre la utilidad de su 'alcalde B'" y la "moción para que el alcalde se dedique más a la Alcaldía".

El portavoz del PSOE, Pedro Herrero, ha aseverado que "Carnero intentó borrar del Pleno al 'alcalde B' y, "lo único que ha conseguido es ser condenado y que este asunto se debata en el Pleno por partida doble" y ahora se vea obligado a escuchar el debate que "censuró en dos ocasiones" porque la Justicia le obliga.

Así, considera que el próximo lunes los ciudadanos podrán conocer "con normalidad a qué se dedica el alcalde B del señor Carnero, ya que fue colocado por él ilegalmente" y que, a su juicio, "tiene competencias políticas".